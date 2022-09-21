В Сеть попали первые детали церемонии коронации Карла III

Коронация Карла III может пройти в 70-ую годовщину восхождения на трон его матери – в июне следующего года.

Related video

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании Карла III может состояться 2 июня следующего года. Планирование торжества носит название "Золотая держава" и уже реализуется полным ходом, пишет Mirror.

По словам источников, ожидается, что церемония будет "короче, меньше и дешевле", чем у Ее Величества. Таким образом король хочет показать миру, как монархия будет работать в будущем, а также то, что он учитывает продолжающийся кризис стоимости жизни, охвативший нацию.

При этом ожидается, что традиционные аспекты церемонии останутся неизменными. Например, король все же устроит торжества, а также пригласит представителей разных конфессий, включая христиан, мусульман, евреев, индуистов и буддистов. При этом он не хочет тратить огромные средства.

Например, когда в 1953 году была коронована Елизавета II, то церемония поразила своей роскошью. Она стала необходимым моральным подъемом для наций, изголодавшихся по зрелищности после войны. Тогда торжества обошлись в колоссальные для казны 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что сегодня составляет около 45 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

При планировании новой церемонии будет учитываться состояние экономики Великобритании.

"Король прекрасно осведомлен о трудностях, с которыми сталкиваются современные британцы, поэтому он увидит, как его желание будет реализовано, и хотя его церемония коронации должна оставаться правильной и верной давним традициям прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире. Король долгое время был сторонником упрощенной монархии, и этот проект, безусловно, соответствует его видению. Он уже говорил о своем желании продолжить наследие своей матери, и это включает в себя продолжение признания того, что люди переживают день за днем", – заявили инсайдеры.

На встрече с религиозными лидерами на прошлой неделе новый монарх и глава англиканской церкви сказал, что считает своим долгом защищать разнообразие страны. Сама церемония может состояться к 70-летию коронации королевы Елизаветы II, хотя это еще не зафиксировано. Дата церемонии, какой бы она ни была, назначена выходным днем.

Инсайдер в Букингемском дворце заявил The Sun, что с проведением церемонии "спешить некуда", и "предстоит еще очень много планирования":

"Но это будет в мае или июне, в зависимости от того, что происходит в мире. Потенциально это может произойти в годовщину коронации королевы 2 июня – это то, что естественно учитывать. Пока семья остается в официальном королевском трауре до следующего понедельника, ничего не будет окончательно решено в ближайшее время. Но все знают, что это должно произойти в следующем году, а май или июнь – предпочтительное время".

[ + – ] Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года

По словам представителя короля, Карл III не думает о коронации прямо сейчас, так как это далеко, и он концентрируется на том, что делает сейчас, в период королевского траура.

Когда церемония состоится, она будет иметь большое религиозное значение – торжественный и священный ритуал, во время которого новый правитель помазывается и приносит присягу перед Богом и своей страной. Как и его мать, Чарльз будет коронован Короной Святого Эдуарда – самой знаковой из драгоценностей короны.

Ранее в этом году источник сообщил Mail on Sunday, что церемония не будет такой продолжительной, как у королевы, поскольку "вы должны учитывать возраст Чарльза". К тому времени, когда это произойдет в следующем году, Чарльзу будет 74 года, а королеве-консорту Камилле – около 76. Это сделает его самым старым членом королевской семьи, коронованным как монарх.

Предыдущим старейшим королем был Вильгельм IV, которого короновали в возрасте 64 лет в 1830 году. На троне он провел семь лет.

Напомним, Карл III намерен отстранить принца Гарри и принца Эндрю от роли королевских заместителей.