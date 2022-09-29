В одному черевику. Нове фото короля Карла ІІІ в неформальній обстановці

Кріс Джексон часто знімає членів королівської родини Великобританії під час офіційних та неформальних подій.

Related video

Фотограф Кріс Джексон поділився свіжим фото нового короля Великобританії Карла ІІІ. Знімок він опублікував в Instagram.

На фото новоспечений британський монарх сидить у неформальній обстановці, знявши одного черевика.

"Одна з моїх улюблених фотографій нашого нового короля — він знімає взуття після прогулянки територією замку Дамфріс Хаус у Шотландії", — зазначив королівський фотограф, який часто знімає британських роялів під час офіційних подій та в неформальній обстановці.

З фото видно, що син королеви Єлизавети ІІ носить заношене взуття і почувається комфортно в компанії Кріса Джексона, знімаючи свого черевика.

У коментарях підписники фотографа зазначають, що це одне з найвдаліших фото нового короля, адже на ньому монарх щиро посміхається.

[ + – ] Новий король Великобританії Карл ІІІ

Зокрема королівський фотограф поділився зворушливим кадром нового монарха та його другої дружини, королеви-консорт Камілли Паркер-Боулз. На фото королівська пара позує під час своєї нещодавньої поїздки до Уельсу.

[ + – ] Король Карл ІІІ та королева-консорт Камілла

Раніше Кріс Джексон часто знімав покійну королеву Єлизавету ІІ під час офіційних заходів.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Вільям

Після смерті своєї мами, королеви Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз став королем Великобританії Карлом ІІІ, оскільки імена монарших особистостей за давньою традицією адаптуються на німецький манер. Новий король став найстарішим монархом, який отримав престол.

Нагадаємо, новоспечений британський монарх влаштував серйозну кадрову чистку в Букінгемському палаці.

Також Фокус писав про новий офіційний портрет короля Карла ІІІ.