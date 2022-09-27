Король Карл III влаштує велику кадрову чистку: кого та чому звільнять насамперед

Співробітників пресслужби корля Карла III вже попередили про майбутнє звільнення.

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Близько 100 осіб із числа співробітників пресслужби Його Величності з Кларенс-хауса, колишньої вестмінстерської резиденції нового монарха, втратять роботу після того, як король Карл III переїде в Букінгемський палац, повідомляє Daily Mail. Вони вже отримали листи з попередженням про майбутнє звільнення.

Оскільки в головній резиденції монархів є своя команда, яка відповідає за зв'язки з громадськістю, потреби в додаткових кадрах немає.

Перспективи залишитися без роботи дуже стривожили багатьох співробітників, адже дехто віддав цій роботі не один десяток років.

"Я знаю, що люди там стурбовані та засмучені", — зізнався колишній королівський співробітник.

[ + – ] Кларенс-хаус Фото: Getty Images

Очікується, що по сусідству з Букінгемським палацом оселиться деяка кількість особистого персоналу Карла III, а також кілька осіб, які обіймуть керівні посади. Тим не менш, десятки людей залишаться в невизначеності напередодні наступних різдвяних свят.

"Ми робимо все можливе, щоб захистити й подбати про них (звільнених), і всім, хто не може бути переведений на іншу посаду, запропонують понад встановлену законом виплату зі скорочення штату".

Джерела в палаці заявили, що потенційні звільнення були "на жаль, неминучі" внаслідок зміни правління.

Букінгемський палац, де працюють понад 1000 співробітників, не постраждав, оскільки штат працює на суверена, хоч би ким він був.

Новий принц Вельський — принц Вільям — уже має власну команду в Кенсінгтонському палаці, внаслідок чого вірна команда Кларенс-хауса опинилася між молотом і ковадлом.

"На жаль, процес інтеграції означає, що в цих людях більше немає потреби", — пояснив королівський помічник.

Високопосадовці кажуть, що намагаються знайти якнайбільше співробітників на нові посади в Букінгемському палаці, проте вони не забувають про обмеження зі штату в установі, що фінансується платниками податків. Тому далеко не всі звільнені в Кларенс-хаусі отримають роботу.

Людям, які потрапили під скорочення, дозволять залишатися на своїх посадах до нового року, коли робота в Clarence House завершиться.

Нагадаємо, новий король Великобританії вирішив заощадити і на своїй коронації.