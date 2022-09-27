Король Карл III устроит большую кадровую чистку: кого и почему уволят в первую очередь

Сотрудников пресс-службы корля Карла III уже предупредили о грядущем увольнении.

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Около 100 человек из числа сотрудников пресс-службы Его Величества из Кларенс-хауса, бывшей вестминстерской резиденции нового монарха, потеряют работу после того, как король Карл III переедет в Букингемский дворец, сообщает Daily Mail. Они уже получили письма с предупреждением о грядущем увольнении.

Поскольку в главной резиденции монархов есть своя команда, отвечающая за связи с общественностью, необходимости в дополнительных кадрах нет.

Перспективы остаться без работы очень встревожили многих сотрудников, ведь некоторые отдали этой работе не один десяток лет.

"Я знаю, что люди там обеспокоены и расстроены", – признался бывший королевский сотрудник.

[ + – ] Кларенс-хаус Фото: Getty Images

Ожидается, что по соседству с Букингемским дворцом поселится некоторое количество личного персонала Карла III, а также несколько человек, которые займут руководящие должности. Тем не менее, десятки людей останутся в неопределенности в преддверии грядущих рождественских праздников.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить и позаботиться о них (уволенных), и всем, кто не может быть переведен на другую должность, будет предложено сверх установленной законом выплаты по сокращению штата".

Источники во дворце заявили, что потенциальные увольнения были "к сожалению, неизбежны" в результате смены правления.

Букингемский дворец, в котором работает более 1000 сотрудников, не пострадал, поскольку штат работает на суверена, кем бы он ни был.

У нового принца Уэльского – принца Уильяма – уже есть собственная команда в Кенсингтонском дворце, в результате чего верная команда Кларенс-Хауса оказалась между "камнем и наковальней".

"К сожалению, процесс интеграции означает, что в этих людях больше нет надобности", – пояснил королевский помощник.

Высокопоставленные чиновники говорят, что пытаются найти как можно больше сотрудников на новые должности в Букингемском дворце, однако они не забывают об ограничениях по штату в учреждении, финансируемом налогоплательщиками. Поэтому далеко не все уволенные в Кларенс-хаусе получат работу.

Попавшим под сокращение людям будет разрешено оставаться на своих должностях до нового года, когда работа в Clarence House завершится.

Напомним, новый король Великобритании решил сэкономить и на своей коронации.