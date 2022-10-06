Стало відомо, що короля Карла ІІІ дратує в Кейт Міддлтон

Спливли нові деталі життя королівської родини Великобританії.

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Напередодні стало відомо, що короля Великобританії Карла ІІІ дратує в його невістці, принцесі Уельській Кейт Міддлтон. Про це пише Cosmopolitan.

У своїй книзі "Нові члени королівської родини" біограф Кеті Ніколл розповідає нові подробиці життя сучасної монархії. Зокрема виявилося, що дружина принца Вільяма сильно дратує нового британського монарха Карла ІІІ. Син покійної королеви Єлизавети ІІ злиться, що на Кетрін більше звертають увагу медіа та громадськість, ніж на нього. А причиною тому — її яскраві наряди.

"Чарльз (король Карл ІІІ — ред.) іноді дратувався тим, що сукні Кейт привертали більше уваги ЗМІ, аніж його добрі справи", — розповідає королівська експертка.

[ + – ] Образи Кейт Міддлтон завжди привертають увагу громадськості Фото: Getty Images

Також батька принца Вільяма дратує те, що він рідко бачить своїх онуків — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

"Він також страждає, якщо не бачить своїх онуків, скільки йому хотілося б", — додає авторка книги.

Окрім цього, своїй іншій невістці, Меган Маркл, новоспечений король Великобританії дав особливе прізвисько. Кеті Ніколл зазначає, що король Карл ІІІ називає дружину принца Гаррі "Вольфрам".

"Через її витривалість та стійкість", — пояснює біограф.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети ІІ на престол зійшов її старший син Чарльз, який став найстаршим монархом, що отримав трон. Тепер першим у черзі на британську корону є принц Вільям, а за ним троє його дітей.

Нагадаємо, королівський фотограф показав нове фото Карла ІІІ в домашній обстановці.

Також Фокус писав про перший вихід Кейт Міддлтон як принцеси Уельської.