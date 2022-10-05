Кейт Міддлтон вперше сама вийшла у світ, як принцеса Уельська

Кейт в ідеальній жовтій сукні відвідала Королівську лікарню

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Кейт Міддлтон після жалобних заходів, присвячених покійній королеві Єлизаветі, повертається до своїх обов'язків. У жовтій сукні за 220 фунтів вона відвідала пологове відділення у Королівській лікарні графства Суррей. Про це пише Daily Mail.

Це став перший поодинокий візит Кейт у статусі принцеси Уельської. Новий титул вона отримала 9 вересня. Для візиту до новонароджених та їхніх матерів, Кейт обрала, мабуть, найпозитивніший колір – жовтий, та плісовану мідісукню від Karen Millen за 220 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кейт Міддлтон, принцеса Уельська Фото: Getty Images

Підрозділ Королівської лікарні, який отримав цього року нагороду ЮНІСЕФ, підтримує до 3000 немовлят та їхніх матерів на рік. Отже, Кейт, матері трьох дітей, було про що поговорити з пацієнтками.

Образ вона доповнила контрастними темно-синіми замшевими туфлями на шпильці та темно-синім клатчем. А також простими срібними прикрасами. Незмінним було тільки її обручка, яка раніше належала принцесі Діані.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні за 220 фунтів стерлінгів

Принцеса зустрілася зі співробітниками підрозділу Jasmine Team, який допомагає жінкам, що страждають на психічні захворювання в допологовий та післяпологовий періоди. Від таких депресій страждає кожна п'ята жінка у Великій Британії.

Принцеса Уельська нещодавно стала покровителькою Альянсу материнського психічного здоров'я, тож до списку благодійних організацій, патроном яких вона є, додався ще один.

Минулого тижня Кейт вперше з'явилася після похорону королеви разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом, коли вони відвідали Уельс.

Так Кейт і Вільям дали зрозуміти, що жалоба завершена і вони знову повернулися до своїх обов'язків як члени королівської родини. Треба розуміти, що тепер, з новими титулами та престолом Великобританії в перспективі, уваги до них буде ще більше, ніж раніше.

А тим часом принца Гаррі та Меган Маркл порівнюють із герцогом Віндзорським та його коханою Волліс Сімпсон, заради якої він зрікся престолу.