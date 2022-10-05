Експерти кажуть, що принц Гаррі поширює навколо себе смуток, а Меган наслідує Волліс Сімпсон

Принц Гаррі, як і Едуард VIII, обоє одружилися з розлученими американками і посварилися з королівською родиною.

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Принца Гаррі все частіше порівнюють із королем Едуардом VIII, його двоюрідним дідусем. І знаходять дедалі більше паралелей у їхній біографії. Про це пише Daily Mail.

Король Едуард VIII став королем після смерті свого батька Георга V, проте зрікся престолу через любов до розлученої американки Волліс Сімпсон. У ніч проти 11 грудня колишній король виступив на радіо з промовою. "Я вважаю неможливим нести тяжкий тягар відповідальності і виконувати обов'язки короля без допомоги та підтримки жінки, яку я люблю", — заявив Едуард.

Після нього королем автоматично став герцог Альберт Георг Йоркський, відомий, як Георг VI, дочка якого принцеса Єлизавета, стала спадкоємицею, а згодом і королевою. Георг VI коронувався у травні 1937 року, того дня, коли збирався коронуватися його брат.

Королівський біограф Х'юго Вікерс зазначає, що Едуард хоч і залишився з коханою жінкою, але після зречення престолу і розриву стосунків із королівською сім'єю, став "випромінювати смуток".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Тепер Х'юго бачить той самий смуток і в принца Гаррі. Після Мегзіту він здавався глибоко нещасним.

Обидва чоловіки залишили королівські обов'язки, женучись за щастям із розлученими американками, але Вікерс стверджує, що "врешті-решт саме обов'язок робив їх щасливими".

Хоча Едуард VIII ніколи не шкодував про своє зречення, Вікерс стверджує, що він "ніколи не бачив нікого з такими сумними очима", як у колишнього монарха.

А Меган біографи тепер порівнюють з Волліс Сімпсон. Причому паралелі простежуються навіть у їхньому вбранні. Навіть червоне вбрання, в якому Меган нещодавно позувала для офіційного знімка, нагадує одну із суконь Волліс.

Є й інші історичні паралелі: обидві, та Волліс Сімпсон та Меган Маркл були розлученими американками, коли познайомилися зі своїми британськими принцами, і їм було по 34 роки. Обидві викликали бурхливий інтерес у міжнародної громадськості та розбрат у королівській родині.

Хоча герцог Сассекський не поділяє схильності Едварда до дорогого одягу, він демонструє таку безрозсудну відданість Меган, як і Едвард до Волліс. І поряд зі своїми дамами принци виглядають зацьковано та сумно, стверджують біографи.

[ + – ] Герцог Віндзорський та Волліс Сімпсон Фото: Getty Images

Але в той час, як самовпевненість Меган здається безмежною, Волліс використала дорогий одяг, щоб приховати свою невпевненість.

На запитання друга після зречення Едуарда від престолу в 1936 році, чому вона приділяє так багато часу та уваги одягу, вона відповіла: "Мій чоловік відмовився від усього заради мене. Я не надто красива, я не привертаю увагу, і єдине, що я можу зробити, це одягатися краще, ніж будь-хто інший".

Є ще одна різниця між Волліс Сімпсон і Меган Маркл. Волліс ніколи не говорила про те, чи до неї була несправедливою королівська родина. Едуард теж не роздавав скривджених інтерв'ю.

Але Меган Маркл, отримавши від королівської сім'ї все, в чому відмовили Волліс: титул Її Королівської Високості, королівське весілля і теплий прийом Віндзорів, все одно невтомно говорить про образи.

Раніше в пресі говорили про те, що принца Гаррі принизили на похороні бабусі, королеви Єлизавети II.