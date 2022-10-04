Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували офіційні знімки, зроблені незадовго до смерті королеви

Два фото з'явилися незабаром після того, як у Букінгемському палаці презентували офіційні фотографії

Related video

Після того, як члени королівської сім'ї опублікували офіційні знімки, Меган Маркл і принц Гаррі також включилися в боротьбу та представили свою версію того, як виглядають лідери думок. Про це пише Daily Mail.

Герцоги Сассекські опублікували нові фотографії через два дні після публікації фотографії короля з Каміллою, Вільямом та Кейт.

Фото принца Гаррі та Меган Маркл зроблені на саміті One Young World для молодіжних лідерів у Манчестері минулого місяця, який вони відвідали незадовго до того, як свій візит довелося перервати через смерть королеви Єлизавети.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл вступили у боротьбу офіційних знімків

Знімав герцогське подружжя знаменитий фотограф Місан Гарріман, з яким Гаррі та Меган вже співпрацювали раніше.

На першому фото Меган Маркл стоїть у червоному костюмі, доповненому золотими прикрасами, а Гаррі хитро посміхається у неї з-за плеча, другий знімок зроблений "за кілька миттєвостей" до церемонії відкриття саміту, коли пара стояла за лаштунками, тримаючись за руки і дивлячись на публіку, що зібралася у залі.

Примітно, але зараз король Карл, королева-консорт Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон називають "чудовою четвіркою", як ще недавно називали Вільяма та Гаррі з їхніми дружинами, до того, як герцоги Сассекські поїхали до США.

[ + – ] Нове офіційне фото королівської родини

Цікаво, що офіційні знімки Гаррі і Меган були зроблені до повідомлення про смерть королеви і до того, як на похороні сталося кілька неприємних інцидентів, які зсунули принца Гаррі з дружиною на задній план.

Тепер вони змушені переробляти свій матеріал для Netfix, щоб не отримати хвилю критики, і Гаррі вже переписує свої мемуари. Також Меган Маркл найняла фактчекерка для своєї серії подкастів Spotify Archetypes.

Адже її щира розповідь про те, що в ПАР нібито раділи її весіллю з Гаррі також як і звільненню Нельсона Мандели з в'язниці, викликала хвилю критики від родичів покійного Мандели.

А ті люди, з якими Меган це нібито обговорювала, прямо звинуватили її в брехні, повідомивши, що ніколи ні про що подібне з нею не говорили.