Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали официальные снимки, сделанные незадолго до смерти королевы

Два фото появились вскоре после того, как в Букингемском дворце представили официальные фотографии

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После того, как члены королевской семьи опубликовали официальные снимки, Меган Маркл и принц Гарри также включились в борьбу и представили свою версию того, как выглядят лидеры мнений. Об этом пишет Daily Mail.

Герцоги Сассекские опубликовали новые фотографии через два дня после публикации фотографии короля с Камиллой, Уильямом и Кейт.

Фото принца Гарри и Меган Маркл были сделаны на саммите One Young World для молодежных лидеров в Манчестере в прошлом месяце, который они посетили незадолго до того, как свой визит пришлось прервать из-за смерти королевы Елизаветы.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл вступили в борьбу официальных снимков

Снимал герцогскую чету знаменитый фотограф Мисан Гарриман, с которым Гарри и Меган уже сотрудничали ранее.

На первом фото Меган Маркл стоит в алом костюме, дополненном золотыми украшениями, а Гарри хитро улыбается у нее из-за плеча, второй снимок сделан "за несколько мгновений" до церемонии открытия саммита, когда пара стояла за кулисами, держась за руки и глядя на публику, собравшуюся в зале.

Примечательно, но сейчас король Карл, королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон называют "великолепной четверкой", как еще недавно называли Уильяма и Гарри с их женами, до того, как герцоги Сассекские уехали в США.

[ + – ] Новое официальное фото королевской семьи

Интересно, что официальные снимки Гарри и Меган были сделаны до известия о смерти королевы и до того, как на похоронах произошло несколько неприятных инцидентов, которые явно задвинули принца Гарри с женой на задний план.

Теперь они вынуждены переделывать свой материал для Netfix, чтобы не получить волну критики и Гарри уже переписывает свои мемуары. Также Меган Маркл наняла фактчекера для своей серии подкастов Spotify Archetypes.

Ведь ее душещипательный рассказ о том, что в ЮАР якобы радовались ее свадьбе с Гарри также как и освобождению Нельсона Манделы из тюрьмы, вызвал волну критики от родственников покойного Манделы.

А те люди, с которыми Меган это якобы обсуждала, прямо обвинили ее во лжи, сообщив, что никогда ни о чем подобном с ней не говорили.