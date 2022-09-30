Пошли на попятную. Гарри и Меган больше не хотят оскорблять Карла III и Уильяма в новом фильме

Принц Гарри и Меган Маркл внезапно решили отредактировать свой грядущий фильм Netflix и убрать оттуда колкости в адрес нового короля и наследника

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После похорон королевы Елизаветы на которых вся королевская семья собралась вместе, принц Гарри и Меган Маркл, похоже, потеряли желание зарабатывать на собственных родственниках и даже решили отредактировать новый сериал, контракт на съемки которого они подписали с Netflix. Об этом пишет Daily Mail.

Сериал должен был выйти уже через шесть недель, но теперь его премьеру отложат до следующего года и тщательно "почистят".

Несколько источников заявили, что герцог и герцогиня Сассекские надеются отложить его выпуск. Ранее ожидалось, что постановка выйдет в эфир в декабре, после "Короны" в ноябре.

38-летний герцог и 41-летняя герцогиня Сассекские, которые сейчас живут в своем особняке Монтесито за 14 миллионов долларов со своими двумя детьми, трехлетним Арчи и годовалой Лилибет, работают над документальным проектом с момента переезда в США. За сериал им заплатили 100 миллионов долларов.

[ + – ] Меган Маркл в том самом платье, под которым якобы спрятала микрофон Фото: Getty Images

И съемочная группа Netflix следовала за ними повсюду все последние годы. Ходили слухи, что Меган носила микрофон даже на траурных мероприятиях в Лондоне.

После их скандального интервью ожидалось, что Гарри и Меган продолжат в том же духе, и выставят свою семью в неприглядном свете. Но теперь они стремятся "преуменьшить большую часть того, что они сказали о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, принце Уильяме и Кейт Миддлтон".

Один источник в Голливуде сообщил, что Netflix очень хочет, чтобы шоу было готово к трансляции в декабре. На генерального директора Netflix Теда Сарандоса, оказывается большое давление, чтобы закончить это шоу.

Это произошло после того, как газета The Mail on Sunday сообщила, что Гарри в последнюю минуту сделал попытку смягчить свои мемуары, которые он пишет уже несколько месяцев, потому что все, что он написал до этого "может быть не слишком хорошо принято" после смерти королевы.

Напомним, ранее стало известно, что принца Гарри и Меган Маркл буквально вытесняют из королевской семьи. Главным образом еще и из-за денег. Дворец вынужден экономить и члены семьи, которые отреклись от своих обязанностей и уехали, явно не в приоритете.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям на бдении у гроба королевы Фото: Getty Images

А на самих похоронах принц Гарри был "унижен". Ему не позволили надеть мундир на траурную процессию. А когда разрешили на бдение внуков покойной королевы у ее гроба, то убрали ее инициалы с эполет.