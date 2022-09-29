"Их вытесняют с королевской семьи", – биограф о Меган Маркл и принце Гарри"

Ранее Карл III заявлял о планах "урезать" монархию.

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После того, как Карл III переместил имена принца Гарри и Меган Маркл почти в конец страницы на официальном веб-сайте Букингемского дворца, эксперты всерьез заговорили о том, что такие действия говорят о возможном вытеснении герцогов Сассекских из королевской семьи. Об этом заявил в комментарии Тhe Sun королевский биограф Фил Дампьер.

"Гарри и Меган, должно быть, обеспокоены тем, что их постепенно снимают с королевской картины. Король Чарльз, похоже, колеблется, давать ли Арчи и Лилибет титулы принца и принцессы. И тот факт, что они были "понижены в должности" на веб-сайте дворца, является еще одним показателем того, что их не считают работающими членами королевской семьи. Поэтому они не могут изображать из себя полуофициальных членов королевской семьи", – пояснил он.

Дампьер не исключает, что такие шаги вполне ложатся в канву планов Карла III урезать монархию, поскольку он уверен, что общественность не желает платить за постоянно расширяющуюся королевскую семью.

Сассексы были впервые перемещены вниз на сайте около 15 месяцев назад. Ранее они располагались ниже принца и принцессы Уэльских, а теперь – ниже Уэссексов и королевской принцессы Анны.

Сама королева Елизавета II считала, что если пара не будет следовать правилам, применимым ко всем работающим членам королевской семьи, им "не будет позволено выполнять официальные обязанности". Компромиссов в этом вопросе она не допускала.

Напомним, король не только пошел на обострение отношений с младшим сыном и его женой, но и разозлил их своим решением.