Дали задню. Гаррі та Меган більше не хочуть ображати Карла III та Вільяма в новому фільмі

Принц Гаррі та Меган Маркл раптово вирішили відредагувати свій майбутній фільм Netflix і прибрати звідти неприємні зауваження на адресу нового короля та спадкоємця.

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Після похорону королеви Єлизавети на яких вся королівська родина зібралася разом, принц Гаррі та Меган Маркл, схоже, втратили бажання заробляти на власних родичах і навіть вирішили відредагувати новий серіал, контракт на зйомки якого вони підписали з Netflix. Про це пише Daily Mail.

Серіал мав вийти вже за шість тижнів, але тепер його прем'єру відкладуть до наступного року та ретельно "почистять".

Декілька джерел заявили, що герцог і герцогиня Сассекські сподіваються відкласти його випуск. Раніше очікувалося, що постановка вийде в ефір у грудні, після "Корони" у листопаді.

38-річний герцог і 41-річна герцогиня Сассекські, які зараз живуть у своєму маєтку Монтесіто за 14 мільйонів доларів зі своїми двома дітьми, трирічним Арчі й однорічною Лілібет, працюють над документальним проєктом із моменту переїзду до США. За серіал їм заплатили 100 мільйонів доларів.

[ + – ] Меган Маркл у тій самій сукні, під якою сховала мікрофон Фото: Getty Images

І знімальна група Netflix ходила за ними всюди всі останні роки. Ширилися чутки, що Меган носила мікрофон навіть на траурних заходах у Лондоні.

Після їхнього скандального інтерв'ю очікувалося, що Гаррі та Меган продовжать у тому ж дусі, й виставлять свою сім'ю в непривабливому світлі. Але тепер вони прагнуть "зменшити більшу частину того, що вони сказали про короля Карла III, королеву-консорта Каміллу, принца Вільяма і Кейт Міддлтон".

Одне джерело в Голлівуді повідомило, що Netflix дуже хоче, щоб шоу було готове до трансляції у грудні. На генерального директора Netflix Теда Сарандоса, чиниться великий тиск, щоб закінчити це шоу.

Це сталося після того, як газета The Mail on Sunday повідомила, що Гаррі в останню хвилину зробив спробу пом'якшити свої мемуари, які він пише вже кілька місяців, тому що все, що він написав до цього, "може бути не дуже добре прийнято" після смерті королеви.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принца Гаррі та Меган Маркл буквально витісняють з королівської родини. Здебільшого ще й через гроші. Палац змушений економити й члени сім'ї, які зреклися своїх обов'язків і поїхали, очевидно не в пріоритеті.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям на бдінні біля труни королеви Фото: Getty Images

А на самому похороні принц Гаррі був "принижений". Йому не дозволили вдягнути мундир на траурну процесію. А коли дозволили на бдінні онуків покійної королеви біля її труни, то прибрали її ініціали з еполет.