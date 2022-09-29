"Їх витісняють із королівської родини", — біограф про Меган Маркл і принца Гаррі

Раніше Карл III заявляв про плани "урізати" монархію.

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Після того, як Карл III перемістив імена принца Гаррі та Меган Маркл майже на кінець сторінки на офіційному вебсайті Букінгемського палацу, експерти всерйоз заговорили про те, що такі дії говорять про можливе витіснення герцогів Сассекських із королівської родини. Про це заявив у коментарі The Sun королівський біограф Філ Дамп'єр.

"Гаррі та Меган, мабуть, стурбовані тим, що їх поступово знімають із королівської картини. Король Чарльз, схоже, вагається, чи давати Арчі та Лілібет титули принца та принцеси. І той факт, що вони були "знижені на посаді" на вебсайті палацу, є ще одним показником того, що їх не вважають членами королівської сім'ї, які працюють. Тому вони не можуть зображати із себе напівофіційних членів королівської сім'ї", — пояснив він.

Дамп'єр не виключає, що такі кроки цілком лягають у канву планів Карла III урізати монархію, оскільки він упевнений, що громадськість не бажає платити за королівську родину, яка постійно розширюється.

Сассекси були вперше переміщені вниз на сайті близько 15 місяців тому. Раніше вони розташовувалися нижче за принца та принцесу Вельських, а тепер — нижче за Вессексів і королівську принцесу Анну.

Сама королева Єлизавета II вважала, що якщо пара не дотримуватиметься правил, застосовних до всіх членів королівської сім'ї, які працюють, їм "не буде дозволено виконувати офіційні обов'язки". Компромісів у цьому питанні вона не допускала.

Нагадаємо, король не тільки пішов на загострення стосунків із молодшим сином і його дружиною, а й розлютив їх своїм рішенням.