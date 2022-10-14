Стало известно, что раздражает Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская не терпит панибратского отношения к себе.

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Стало известно, что раздражает супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом пишет 7 News.

Источник, близкий к королевской семье, отметил, что принцессу Уэльскую раздражает то, как ее называют в сокращенном варианте. Кэтрин Элизабет Миддлтон считает панибратской форму своего имени Кейт. Еще за два года до помолвки с наследником британского престола принцесса отправила своим знакомым электронные письма, в которых в шутливой форме попросила называть себя полным именем.

"Все знали, что это вот-вот произойдет с Кейт и Уильямом, но мы были немного удивлены просьбой звать ее Кэтрин. Было отчетливое ощущение, что она начала хорошо осознавать свое положение", — рассказывает инсайдер.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Кэтрин Элизабет Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011. От их союза подрастают трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Кто-то из них, судя по всему, в свое время станет королем или королевой Великобритании.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

После смерти бабушки принца Уильяма, Елизаветы II Кейт Миддлтон лишилась своего титула герцогини Кембриджской и стала принцессой Уэльской.

Напомним, Кэтрин Миддлтон продемонстрировала блузку за 13 тысяч гривен во время визита в Ирландию.

Также Фокус писал о том, что раздражает в Кейт Миддлтон нового короля Великобритании Карла ІІІ.