Два інгредієнти: що їсть на сніданок Кейт Міддлтон, принцеса Вельська

Здоровий і ефектний зовнішній вигляд принцеси Вельської — це заслуга не лише вдалої генетики, а й самої Кетрін.

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Відомо, що Кейт Міддлтон віддає перевагу одному й тому ж сніданку щодня, у який зазвичай входить всього два інгредієнти.

Про це пише Mirror.

Для того, щоб залишатися здоровою та бадьорою, дружина принца Вільяма дотримується дієти, що складається з фруктів і овочів, а також підтримує послідовний режим тренувань.

Щоранку на сніданок принцеса Вельська їсть вівсянку та випиває напій, приготований із багатих на поживні речовини продуктів. Напій містить капусту, шпинат і спіруліну, які є її фаворитами завдяки вмісту в них великої кількості білка та корисних вітамінів.

Крім того, принцеса любить і їсть протягом дня салат із кавуна з фетою, авокадо й огірком. Часто Кейт Міддлтон перекушує ягодами годжі, сирими фруктами й овочами між основними прийомами їжі.

Якщо в герцогині немає часу на обід, вона вибирає швидкі та легкі закуски, а також овочі. На вечерю принцеса віддає перевагу каррі із сочевиці, кажуть, особливо вона любила цю страву, коли була вагітна.

Раніше ми писали, що шеф-кухар Букінгемського палацу розповів, як приготувати яєчню за особливим рецептом. Саме приготованій так яєчні-бовтанці віддавала перевагу королева Єлизавета на сніданок.