Секретний рецепт яєчні на сніданок від королівського кухаря

Саме приготовану таким чином яєчню-бовтанку любила королева Єлизавета на сніданок.

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Шеф-кухар Букінгемського палацу розповів, як приготувати яєчню за особливим рецептом. І про два секретні інгредієнти, завдяки яким яєчня набувала особливого смаку. Про це пише Daily Mail.

Секрет розповіла австралійська дієтологиня Лі Холмс, а їй про рецепт розповів її близький друг, який готував для королеви.

Цікаво, але королева Єлизавета II віддавала перевагу коричневим яйцям, від домашніх курей і місцевих несучок.

При готуванні в бовтанку додавали цедру лимона та мускатний горіх.

Рецепт яєчні-бовтанки по-королівськи

складові

3 органічні (коричневі) яйця

1 столова ложка молока

Морська сіль за смаком

1 столова ложка вершкового масла (або оливкової олії)

1 чайна ложка дрібно натертої лимонної цедри

Дрібка меленого мускатного горіха

Свіжий чорний перець за смаком

Нарізана зелена цибуля для подачі (за бажанням)

Збийте яйця та молоко у мисці, поки вони добре не змішаються. Додайте сіль до смаку. Нагрійте вершкове мало чи оливкову олію у невеликій сковороді на слабкому чи середньому вогні. Додайте яйця і зменшіть вогонь до мінімуму, повільно перемішуючи яйця, поки вони не почнуть схоплюватись. Додайте цедру лимона, мускатний горіх і перемішайте. Подавайте негайно, поперчивши та прикрасивши зеленою цибулею, якщо хочете.

Після смерті королеви люди в усьому світі ставлять собі питання, з яких деталей складалося життя монархині і які її звички. Тож тепер кожен може спробувати поснідати, як у Букінгемському палаці.

Шеф-кухар зазначає, що бовтанку подавали королеві з її улюбленою копченою рибою, також вона закінчувала сніданок чашкою чаю Ерл Грей з молоком.

У 2017 році колишній шеф-кухар королеви Єлизавети Даррен МакГрейді розповідав The Telegraph, що вона дотримувалася "дисциплінованої" дієти. І цим відрізнялася від чоловіка, принца Філіпа, який міг днями говорити про їжу.

Королівська дієта виключала крохмаль. На сніданок вона іноді їла пластівці з фруктами, іноді яєчню-бовтанку з копченою рибою та трюфельною стружкою. Причому трюфелі економна королева не купувала, а використовувала лише ті, що їй іноді дарували.

На обід вона віддавала перевагу рибі на грилі зі шпинатом, до чаю на полудень подавали сендвічі з огірком, копченим лососем, яєчним майонезом, шинкою та гірчицею. Причому скоринки доводилося відрізати.

На вечерю найчастіше був лосось, виловлений біля Балморала у Шотландії. На десерт королева віддавала перевагу білим персикам з теплиць Віндзорського замку.

Нагадаємо, раніше колишній шеф-кухар королеви Єлизавети, Даррен Макгрейді, розповідав рецепт улюбленого пудингу королеви.