Шеф-кухар королівської родини поділився рецептом улюбленого пудингу Єлизавети II

Вишуканий десерт можна приготувати вдома, якщо дотримуватись рекомендацій професіонала.

Королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді представив улюблений літній десерт Єлизавети ІІ. Як відомо, він 11 років працював при дворі, створюючи страви для королеви Великої Британії та її чоловіка, покійного герцога Единбурзького. Тому Макгрейді з упевненістю може сказати, що знає всі кулінарні переваги Єлизавети II. Про її улюблений десерт шеф-кухар розповів у себе на YouTube каналі. Про це пише видання MyLondon.

За словами Даррена, серед інших кулінарних переваг королева любить лимонне парфе. Він описав цю страву, як цитрусовий десерт, легший за текстурою, ніж морозиво. Його подають на стіл прямо з морозильної камери, де страва може зберігатися протягом трьох місяців. Десерт можна приготувати в окремих порційних формах для кексу.

"Працювати на королеву було зовсім неймовірно. У мене є один із її улюблених десертів, яким я хочу поділитися з вами сьогодні та який ви зможете приготувати вдома. Це так просто, що ви робитимете це щоліта", — сказав Даррен.

Шеф-кухар порадив використовувати в десерті лише жовту частину лимона, оскільки біла серцевина гірчить, а також уникати надмірного збивання суміші.

Лимонне безе Парфе

Для приготування восьми порцій вам знадобиться:

цукровий пісок — 200 г;

лимони — 6 ш;

яєчні жовтки — 6 шт;

жирні вершки — 0,5 л;

жовтий харчовий барвник — кілька крапель;

розфарбована меренга.

Покроковий рецепт:

Лимони помийте, вичавте сік і натріть цедру в каструлю з товстим дном. Додайте цукор і варіть протягом 3-4 хвилин, поки не вийде сироп. Залишіть каструлю на маленькому вогні, щоб сироп залишався теплим.

У цей час збийте вершки до стійких піків і додайте кілька крапель жовтого харчового барвника. Відкладіть їх.

Збийте яєчні жовтки, доки вони не збільшаться в обсязі вдвічі. Повільно влийте в яєчну суміш сироп. Додайте туди вершки та збийте до однорідності.

Складіть меренги і вилийте суміш у форму для хліба чи кексів, якщо хочете зробити порційний десерт. Відправте охолоджуватися у морозилку щонайменше на 24 години. Продукт можна зберігати у морозилці до трьох місяців.

Дістаньте з морозилки, покладіть десерт на тарілку та подавайте з м'якими ягодами.

Смачного!

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