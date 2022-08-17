Шеф-повар королевской семьи поделился рецептом любимого пудинга Елизаветы II

Изысканный десерт можно приготовить дома, если следовать рекомендациям профессионала.

Королевский шеф-повар Даррен Макгрэйди представил любимый летний десерт Елизаветы II. Как известно он 11 лет работал при дворе, создавая блюда для королевы Великобритании и ее супруга, покойного герцога Эдинбургского. Потому Макгрэйди с уверенностью может сказать, что он знает все кулинарные предпочтения Елизаветы II. Про ее любимый десерт шеф-повар рассказал у себя на YouTube-канале. Об этом пишет издание MyLondon.

По словам Даррена, среди прочих кулинарных предпочтений королева любит лимонное парфе. Он описал это блюдо, как цитрусовый десерт, более легкий по текстуре, чем мороженое. Его подают на стол прямо из морозильной камеры, где блюдо может храниться в течение трех месяцев. Десерт можно приготовить в отдельных порционных формочках для кекса.

"Работать на королеву было совершенно невероятно. У меня есть один из ее любимых десертов, которым я хочу поделиться с вами сегодня и который вы сможете приготовить дома. Это так просто, что вы будете делать это каждое лето" — сказал Даррен.

Шеф-повар посоветовал использовать в десерте только желтую часть лимона, так как белая сердцевина горчит, а также избегать чрезмерного взбивания смеси.

Лимонное безе Парфе

Для приготовления восьми порций вам понадобится:

Сахарный песок — 200 гр

Лимоны — 6 шт

Яичные желтки — 6 шт

Жирные сливки — 0, 5 л

Желтый пищевой краситель — пару капель

Раскрошенная меренга

Пошаговый рецепт:

Лимоны помойте, выжмите сок и натрите цедру в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и варите в течение 3-4 минут, пока не получится сироп. Оставьте кастрюлю на маленьком огне, чтобы сиро оставался теплым.

В это время взбейте сливки до устойчивых пиков и добавьте несколько капель желтого пищевого красителя. Отложите их.

Взбейте яичные желтки, пока они не увеличатся в объеме вдвое. Медленно влейте в яичную смесь сироп. Добавьте туда сливки и взбейте до однородности.

Сложите меренги и вылейте смесь в форму для хлеба или для кексов, если хотите сделать порционный десерт. Отправьте застывать в морозилку не менее чем на 24 часа. Продукт можно хранить в морозилке до трех месяцев.

Достаньте из морозилки, положите десерт на тарелку и подавайте с мягкими ягодами.

Приятного аппетита!

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