Секретный рецепт яичницы на завтрак от королевского повара

Именно приготовленную таким образом яичницу-болтунью предпочитала королева Елизавета на завтрак

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Шеф-повар Букингемского дворца рассказал, как приготовить яичницу по особому рецепту. И про два секретных ингредиента, благодаря которым яичница приобретала особый вкус. Об этом пишет Daily Mail.

Секрет поведала австралийский диетолог Ли Холмс, а ей о рецепте рассказал ее близкий друг, который готовил для королевы.

Интересно, но королева Елизавета II предпочитала коричневые яйца, от домашних кур и от местных несушек.

При готовке в болтунью добавляли цедру лимона и мускатный орех.

Рецепт яичницы-болтуньи по-королевски

Ингредиенты

3 органических (коричневых) яйца

1 столовая ложка молока

Морская соль по вкусу

1 столовая ложка сливочного масла (или оливкового масла)

1 чайная ложка мелко натертой лимонной цедры

Щепотка молотого мускатного ореха

Свежемолотый черный перец по вкусу

Нарезанный зеленый лук для подачи (по желанию)

Взбейте яйца и молоко в миске, пока они хорошо не смешаются. Добавьте соль по вкусу. Нагрейте сливочное или оливковое масло в небольшой сковороде на слабом или среднем огне. Добавьте яйца и убавьте огонь до минимума, медленно перемешивая яйца, пока они не начнут схватываться. Добавьте цедру лимона, мускатный орех и перемешайте. Подавайте немедленно, поперчив и украсив зеленым луком, если хотите.

После смерти королевы люди во всем мире задаются вопросом, из каких деталей состояла жизнь монарха и каковы были ее привычки. Так что теперь каждый может попробовать позавтракать, как в Букингемском дворце.

Шеф-повар отмечает, что болтунью подавали королеве с ее любимой копченой рыбой, также она заканчивала завтрак чашкой чая Эрл Грей с молоком.

В 2017 году бывший шеф-повар королевы Елизаветы, Даррен МакГрэйди рассказывал The Telegraph, что она придерживалась "дисциплинированной" диеты. И этим отличалась от супруга, принца Филиппа, который мог днями говорить о еде.

Королевская диета исключала крахмал. На завтрак она иногда ела хлопья с фруктами, иногда предпочитала яичницу-болтунью с копченой рыбой и трюфельной стружкой. Причем трюфели экономная королева не покупала, а использовала только те, что ей иногда дарили.

На обед она предпочитала рыбу на гриле со шпинатом, к чаю на полдник подавали сэндвичи с

огурцом, копченым лососем, яичным майонезом, ветчиной и горчицей. Причем корочки приходилось отрезать.

На ужин чаще всего был лосось, выловленный у Балморала в Шотландии. На десерт королева предпочитала белые персики из теплиц Виндзорского замка.

Напомним, ранее бывший шеф-повар королевы Елизаветы, Даррен МакГрэйди, рассказывал рецепт любимого пудинга королевы.