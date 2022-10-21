Два ингредиента: что ест на завтрак Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская

Здоровый и эффектный внешний вид принцессы Уэльской — это заслуга, не только удачной генетики, но и самой Кэтрин.

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Известно, что Кейт Миддлтон предпочитает один и тот же завтрак каждый день, в который обычно входит всего два ингредиента.

Об этом пишет Mirror.

Для того, чтобы оставаться здоровой и бодрой, жена принца Гарри соблюдает диету, состоящую из фруктов и овощей, а также поддерживает последовательный режим тренировок.

Каждое утро на завтрак принцесса Уэльская ест овсянку и выпивает напиток, приготовленный из богатых питательными веществами продуктов. Напиток содержит капусту, шпинат и спирулину, которые, как говорят, являются ее фаворитами благодаря содержанию в них большого количества белка и полезных витаминов.

Кроме того, принцесса любит и ест в течении дня – салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. Часто Кейт Миддлтон перекусывает ягодами годжи, сырыми фруктами и овощами между основными приемами пищи.

Если у герцогини нет времени на обед, она выбирает быстрые и легкие закуски, а также овощи. На ужин принцесса предпочитает карри из чечевицы, говорят, особенно она любила это блюдо, когда была беременна.

Ранее мы писали, что шеф-повар Букингемского дворца рассказал, как приготовить яичницу по особому рецепту. Именно приготовленную таким образом яичницу-болтунью предпочитала королева Елизавета на завтрак.