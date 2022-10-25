Инсайдер сообщает, что уже в начале 2023 Кэтрин Миддлтон и принц Уильям могут сделать официальное заявление.

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40-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится к четвертой беременности. Об этом сообщает US Weekly.

Жена будущего короля Великобритании активно работает над тем, чтобы стать мамой в четвертый раз. По словам инсайдера издания, принц Уильям согласился на то, чтобы их семья стала больше, хотя раньше он был против этого.

"Никто не удивится, если в начале следующего года их пара сделает публичное заявление (о беременности — ред.)", — рассказывает источник, близкий к королевской паре.

Ранее старший сын короля Карла III отмечал, что не планирует появления четвертого ребенка, ведь они с женой уже сосредоточены на воспитании трех наследников и посвящают большинство своего времени исполнению королевских обязанностей.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям со старшим сыном Джорджем Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Принц Уильям даже шутил, чтобы Кэтрин Миддлтон не подпускали к малышам во время публичных выходов в свет, ведь такие встречи порождают у принцессы мысли о пополнении в семье.

Впрочем, судя по всему, новые королевские титулы и состояние после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 натолкнули пару на переосмысление своей позиции.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Принц и принцесса Уэльские уже воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Кто-то из детей супругов в свое время станет монархом Великобритании.

Напомним, что очень раздражает Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о завтраке принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.