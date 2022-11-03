Как король Карл III отреагировал на четвертую беременность Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская и будущий король Великобритании уже воспитывают троих детей.

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Стала известна реакция короля Карла III на четвертую беременность его невестки Кейт Миддлтон. Об этом пишет The News.

Новоиспеченный монарх Великобритании стал одним из первых, кому принц и принцесса Уэльские сообщили новость о пополнении в семье. И, как известно, король обрадовался расширению линии его наследников.

"Все, что Карл как отец недобавил Уильяму и его брату, принцу Гарри, он наверстывает по отношению к своим внукам. Он любит играть с Джорджем, Шарлоттой и Луи, резвится с ними, пока они не начнут хихикать", — признался инсайдер, близкий к британским роялам.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Как сообщалось, принцесса Уэльская Кэтрин решилась на еще одну беременность, ведь ее старшие дети уже пошли в школу, поэтому в доме чувствуется пустота. К тому же, после смерти королевы Елизаветы II супруги получили новые титулы и значительное состояние, что также могло стать поводом задуматься о пополнении в семье. Однако, по словам некоторых инсайдеров, о беременности супруги принца Уильяма стало известно еще при жизни его бабушки.

Сам Кенсингтонский дворец еще не комментировал официально новости о четвертой беременности принцессы.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Getty Images

В настоящее время супруги уже воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. И кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании.

Напомним, Кейт Миддлтон ожидает четвертого ребенка.

Также Фокус писал о начале романтических отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма и специальных трюках принцессы Уэльской для "отпугивания" девушек королевского внука.