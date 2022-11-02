Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз, – СМИ

Ни принцесса Кэтрин, ни принц Уильям пока никак не прокомментировали слухи о беременности.

Related video

40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин, которая раньше не раз говорила о своем желании еще раз стать матерью, похоже, беременна в четвертый раз. Об этом собщают издания Stars и The International Business Times со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдера, одной из тех, кому пара рассказала о беременности, была покойная королева Елизавета II. Они якобы сообщили ей новость о грядущем пополнении незадолго до того, как она умерла 8 сентября в замке Балморал.

"Ходят слухи, что Уильям сказал королеве незадолго до ее кончины, что делает это еще большим благословением. Они буквально только что узнали об этом. Она была так рада за них. Они знали, как сильно королева любила своих внуков и правнуков. Она души не чаяла в них, особенно в самых маленьких", – цитирует Stars своего осведомителя.

Таким образом длительное отсутствие Кейт Миддлтон на публике может быть обусловлено острым гиперемезисом беременных (чрезвычайно тяжелая тошнота и обильная рвота во время беременности), которые мучили все три предыдущих раза. Особенно сильно это проявилось, когда Кэтрин была беременна принцем Луи. Она чувствовала себя настолько плохо, что даже не смогла отвести принцессу Шарлотту в первый класс и пропустила множество важных мероприятий. Именно такое тяжелое протекание беременности долгое время было причиной того, что принц Уильям не решался на четвертого ребенка. Однако будущая королева, наверное, сумела переубедить своего супруга и заверить его, что все будет хорошо.

[ + – ] Обложка ноябрьского номера журнала Stars Фото: Скриншот

Более того, принцесса Уэльская, как сообщается, намекала, что беременна. Раньше она была "задумчивой", когда находилась в компании годовалых детей. Ее также недавно сфотографировали "касающейся живота", хотя инсайдер не уточнил, когда это произошло.

По словам источника, мама троих детей "сияет". Они с мужем активно работали над пополнением, поэтому новость о беременности не стала для них и близких к семье людей неожиданностью.

В свою очередь принц и принцесса Уэльские пока никак не комментируют слухи. Официальное сообщение о беременности Кейт обычно делает Кенсингтонский дворец. Однако именно Stars в свое время стал первым изданием, сообщившим, что герцогиня Кембриджская беременна третьим ребенком.

Напомним, Кейт Миддлтон не раз намекала, что хочет еще одного ребенка, и заявление о пополнении в семье пара может сделать уже в начале следующего года.