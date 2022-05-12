Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют четвертого ребенка

Так считают фанаты королевской семьи.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих чудесных детей — 8-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи. Однако супруги не раз намекали на то, что хотят еще одного ребенка. Чаще на эту тему рассуждает герцогиня Кембриджская, так как по долгу службы постоянно посещает школы и детские больницы, общаясь с огромным количеством родителей и их малышей.

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Недавно эта тема вновь стала актуальной, после того как Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в двухдневный тур по Шотландии. Об этом рассказали в австралийском утреннем шоу Sunrice.

Герцоги Кембриджские посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго, где побывали на занятиях в рамках программы, направленной на помощь детям в возрасте 5-13 лет в развитии эмпатии.

В какой-то момент Кейт Миддлтон дали подержать 10-месячного малыша по имени Сол, чтобы продемонстрировать новые методики в социальном и эмоциональном развитии детей. После того как Кейт сосредоточилась на малыше, принц Уильям пошутил: "Можете вытащить отсюда мою жену, прежде чем она станет задумчивой?" Имея в виду, что герцогиня Кембриджская вновь заговорит о пополнении семьи.

Ведущие шоу пошутили о том, что, видимо, Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка, но принц Уильям не разделяет ее желаний. И добавили, что четверо детей были бы "прекрасным четным числом".

Фанаты королевской семьи, комментируя пост герцогов Кембриджских в соцсетях, тоже предположили, что пара задумывается о пополнени.

"Уильям, ты в большой беде", — пошутил один из поклонников в комментариях под фото. А другая фанатка королевской семьи написала, что Кейт Миддлтон явно скоро получит своего четвертого ребенка.

Герцогиня Кембриджская и сама не один раз шутила про беспокойство мужа из-за того, что она много времени проводит с годовалыми детьми, — ведь общение с ними усиливает ее желание завести еще одного ребенка.

Как писал ранее Фокус, принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут новую школу для своих детей. Супруги планировали обосноваться в графстве Беркшир, где находится Виндзор, и подыскивали домик в богатом пригороде, чтобы быть поближе к королеве и родителям Кейт.

Также Фокус рассказывал о том, какой наряд выбрала герцогиня Кембриджская для двухдневного тура в Шотландию.