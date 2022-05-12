Кейт Міддлтон і принц Вільям планують четверту дитину

Так вважають фанати королівської родини.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох чудових дітей — 8-річного Джорджа, 7-річну Шарлотту та 4-річного Луї. Проте подружжя не раз натякало на те, що хоче ще одну дитину. Найчастіше на цю тему міркує герцогиня Кембриджська, тому що за обов'язком служби постійно відвідує школи та дитячі лікарні, спілкуючись із величезною кількістю батьків та їхніх малюків.

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Нещодавно ця тема знову стала актуальною після того, як Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили у дводенний тур Шотландією. Про це розповіли в австралійському ранковому шоу Sunrice.

Герцоги Кембриджські відвідали початкову школу Святого Іоанна в Порт-Глазго, де побували на заняттях у межах програми, спрямованої на допомогу дітям віком 5-13 років у розвитку емпатії.

Якоїсь миті Кейт Міддлтон дали потримати 10-місячного малюка, на ім'я Сол, щоб продемонструвати нові методики в соціальному та емоційному розвитку дітей. Після того, як Кейт зосередилася на малюку, принц Вільям пожартував: "Можете витягти звідси мою дружину, перш ніж вона стане задумливою?" Маючи на увазі, що герцогиня Кембриджська знову заговорить про поповнення сім'ї.

Ведучі шоу пожартували про те, що, мабуть, Кейт Міддлтон хоче четверту дитину, але принц Вільям не поділяє її бажань. І додали, що четверо дітей були б "прекрасним парним числом".

Фанати королівської сім'ї, коментуючи пост герцогів Кембриджських у соцмережах, теж припустили, що пара замислюється над поповненням.

"Вільям, ти у великій біді", — пожартував один із шанувальників у коментарях під фото. А інша фанатка королівської сім'ї написала, що Кейт Міддлтон явно скоро отримає свою четверту дитину.

Герцогиня Кембриджська і сама неодноразово жартувала про занепокоєння чоловіка через те, що вона багато часу проводить з однорічними дітьми, адже спілкування з ними посилює її бажання завести ще одну дитину.

Як писав раніше Фокус, принц Вільям та Кейт Міддлтон шукають нову школу для своїх дітей. Подружжя планувало влаштуватися в графстві Беркшир, де знаходиться Віндзор, і підшукували будиночок у багатому передмісті, щоб бути ближче до королеви та батьків Кейт.

Також Фокус розповідав про те, яке вбрання обрала герцогиня Кембриджська для дводенного туру до Шотландії.