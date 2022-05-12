П'ять відтінків синього: новий модний вихід Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська дедалі частіше з'являється на публіці в речах синього кольору, демонструючи свій королівський статус.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили у дводенний тур Шотландією, в межах якого побували в Глазго, найбільшому місті країни. Там вони відвідали початкову школу Святого Іоанна у Порт-Глазго та Університет Глазго, повідомляє Hello.

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Підбираючи вбрання для зустрічей, герцогиня Кембриджська знову віддала перевагу синьому кольору. Вона одягла блакитну блузку Cefinn за 170 фунтів стерлінгів, темно-сині штани з поясом і довге темно-синє пальто. Її волосся укладене м'якими хвилями.

Образ завершували ремінь, темно-сині човники, в яких вона з'явилася раніше в Манчестері, поєднавши їх із сукнею-пальто та тією ж сумочкою французького бренду Polene. Попри те, що всі предмети гардеробу були синіми, вони відрізнялися тоном, але в кінцевому результаті вийшов дуже стильний діловий образ.

У школі Кейт та Вільям дізналися про інноваційний проєкт, спрямований на взаємодію матері та дитини.

"Спасибі "маленькому вчителю" Солу, мамі Лаурі та інструктору Джоан за те, що запросили нас сьогодні на сеанс "Коріння емпатії". Те, як ви допомагаєте дітям зрозуміти потреби та емоції дитини, — це такий далекоглядний підхід. Допомога дітям у розвитку емпатії є важливою частиною доброго соціального та емоційного розвитку", — йдеться на сторінці герцогів Кембриджських у соцмережах.

Серед тих, з ким спілкувалися королівські особи, була Джоан Уельс, мати чотирьох дітей, яка спонукала герцогиню розкрити милу подробицю про неї та молодшу дитину Вільяма, чотирирічного принца Луї.

Коли син міс Уельс Джейсон, ровесник Луї, показував Кембриджам свої іграшки Людини-павука та Галка, Кейт мило відповіла: "Луї, наш маленький хлопчик, теж любить Людину-павука".

Крім школи герцоги завітали до Університету Глазго, де зараз період іспитів. Їх радісно вітали студенти та викладачі.

Раніше ми писали про те, що останнім часом Кетрін все більше віддає перевагу синьому кольору та всім його відтінкам, демонструючи свою все дедалі більшу роль у королівській сім'ї. Вона часто вибирає сині костюми, пальто, сукні, а також вбрання, в яких синій колір є додатковим, як це було з її сукнею для весни 2022 року.