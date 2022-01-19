Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в елегантному пальті та сережках за $9,5

Герцогиня Кембриджська одягла те саме пальто, у якому з'являлася перед громадськістю два роки тому.

Герцогиня Кембриджська Кетрін вперше з початку року з'явилася на публіці, відвідавши разом із чоловіком, принцом Вільямом, Музей підкидьків на Брансвік-сквер у Лондоні, пише Hello.

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Для появи Кейт Міддлтон обрала традиційно елегантний і жіночний образ. Вона була в елегантному бірюзово-синьому зимовому однобортному пальті, чорних довгих штанах Jigsaw за 130 фунтів і такого ж кольору водолазці та темно-синіх замшевих туфлях-човниках на стійкому підборі. Образ вона доповнила сережками Accessorize за сім фунтів стерлінгів ($9,5).

Пальто, яке було на герцогині, вона востаннє одягала у січні 2020 року, і повторно з'явившись у ньому, Кейт знову акцентувала увагу на своєму вмінні з гідністю носити речі кілька разів.

[ + – ] Перший вихід Кейт Міддлтон у 2022 році Фото: Getty Images

Принц Вільям був одягнений більш демократично. На ньому була світла сорочка, жилет, піджак, сірі джинси та коричневі замшеві черевики.

Герцоги Кембриджські зустрілися і поговорили з представниками сектору догляду, зокрема з тими, хто має безпосередній досвід проживання під опікою. Вони приєдналися до обговорення за круглим столом з експертами та зацікавленими сторонами з різних секторів, щоб розповісти про практику опікунства у Великій Британії, проблеми, з якими можуть зіткнутися молоді люди, які виходять з-під опіки, включаючи працевлаштування, житло, психічне здоров'я та залежність, а також роботи, що проводиться над вирішенням цих проблем.

[ + – ] Герцоги Кембриджські в Музеї підкидьків

Музей підкидьків – заклад, присвячений історії лікарні для підкидьків, першої дитячої благодійної організації Великобританії, заснованої в 1739 як будинок для дітей, матері яких не могли утримувати або піклуватися про них.

Музей пропонує програми навчання, наставництва та творчі проєкти, очолювані та розроблювані сучасними художниками, письменниками та музикантами, щоб продовжувати використовувати творчі дії для перетворення та покращення життя молодих людей, вихованих у прийомних сім'ях.

Нагадаємо, якої дієти дотримується Кейт Міддлтон, яка нещодавно відзначила свій 40-річний ювілей, щоб протягом багатьох років зберігати ідеальну фігуру.