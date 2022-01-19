Дієта Кейт Міддлтон. Як герцогиня Кембриджська зберігає ідеальну фігуру

Щорічна кількість запитів про дієту герцогині Кембриджської перевищує 55 тисяч. Серед інших королівських осіб, дієта яких цікава користувачам, – Меган Маркл та Єлизавета II.

40-річна Кембриджська герцогиня Кетрін у своєму віці має ті ж параметри, що в неї були і 10 років тому, і це – після народження трьох дітей. Проте такі дані Кейт Міддлтон – не лише подарунок природи, а й результат наполегливої праці над собою, пише Express.

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За словами експертів з фізичних вправ і харчування Barbend, дружина принца Вільяма відома у всьому світі своїм блискучим волоссям, здоровим кольором обличчя і, найголовніше, фізичною формою та активним способом життя, але їй явно доводилося працювати над своїми якостями, як і всім іншим

"Незалежно від того, наскільки ви багаті, здоров'я та фізична форма не подаються вам на срібній тарілці, і для підтримки вашого здоров'я потрібна робота та самовідданість", — зазначили вони.

Кейт, у якої щільний робочий графік, а також троє дітей, які потребують постійної уваги, найчастіше вживає на сніданок вівсянку та ягоди, оскільки ця каша дає їй приплив сил. При цьому вона уникає солодкого, щоби не допустити енергетичного збою.

"Що б вона не їла — суші, салати або балується піцою зі своїми дітьми — любов Кейт до органічних продуктів, які вона вживала в дитинстві, забезпечить їй оптимальний рівень харчування, не тільки зберігаючи її красу, а й сприяючи довголіттю", — наголосили дослідники.

Сніданок

На сніданок, як говорилося вище, герцогиня Кембриджська їсть вівсяні пластівці. Для підтримки своєї завидної фігури Кейт поєднує поживну, здорову їжу з послідовним режимом тренувань, що складається з планки та бігу, а вівсянка може бути відмінним "паливом" для вправ, оскільки вона вивільняє енергію протягом усього тренування.

[ + – ] Вівсянка з ягодами Фото: familyscook.com

Обід

На обід Кейт віддає перевагу органічним продуктам і включає якнайбільше сирих інгредієнтів. Салат з кавуна є основним продуктом на столі в обід. Він складається із соковитого рожевого кавуна, змішаного з авокадо, цибулею, огірком та сиром фета, забезпечуючи ідеальне поєднання солодкого та гострого.

Одними з улюблених страв Кетрін є також овочевий шашлик та каррі із сочевиці. Шеф-кухар Рагху Деора готував для герцога та герцогині Кембриджських під час їхнього туру Індією, тому що "вони бажали вегетаріанство".

[ + – ] Салат з кавуна, фети та авокадо Фото: hotorecept.ru

Закуски

Як стверджують дослідники, Кейт для вгамування голоду між прийомами їжі їсть сирі фрукти та овочі, включаючи ягоди годжі. Якось під час спілкування з дитиною у лікарні Грейт-Орманд-стріт герцогиня зізналася, що в дитинстві їла багато оливок.

Вечеря

У той час як Кейт в основному дотримується легшої рослинної їжі на обід, вона, як відомо, бавиться традиційними англійськими стравами на вечерю, включаючи смажену курку, яка є улюбленою стравою принца Вільяма.

[ + – ] На вечерю Кейт, як і її чоловік, принц Вільям, люблять смажену курку Фото: grandkulinar.ru

Герцогиня часто любить готувати зі своїми дітьми піцу, пасту та випікає торти. Набрані калорії після цього вона виганяє за допомогою фізичних вправ.

Як зазначають у Barbend, дієта Кейт Міддлтон найбільше цікава користувачам мережі, які цікавляться, що їдять члени королівської родини. Щомісяця в Google надсилаються 4600 пошукових запитів, що становить понад 55 тисяч на рік у всьому світі. На другому місці за популярністю дієта Меган Маркл, на третьому запит про меню королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на церемонії нагородження екологічною премією у сукні, у якій виходила у світ ще 10 років тому.