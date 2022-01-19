Диета Кейт Миддлтон. Как герцогиня Кембриджская сохраняет идеальную фигуру
Ежегодное количество запросов о диете герцогини Кембриджской превышает 55 тысяч. Среди других королевских особ, диета которых интересна пользователям, – Меган Маркл и Елизавета II.
40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин в своем возрасте имеет те же параметры, что у нее были и 10 лет назад, и это – после рождения трех детей. Однако такие данные Кейт Миддлтон – не только подарок природы, но и результат упорного труда над собой, пишет Express.
По словам экспертов по физическим упражнениям и питанию Barbend, жена принца Уильяма известна во всем мире своими блестящими волосами, здоровым цветом лица и, самое главное, физической формой и активным образом жизни, но ей явно приходилось работать над своими качествами, как и всем остальным
"Независимо от того, насколько вы богаты, здоровье и физическая форма не преподносятся вам на серебряной тарелке, и для поддержания вашего здоровья требуются работа и самоотверженность", – отметили они.
Кейт, у которой плотный рабочий график, а также трое детей, требующих постоянного внимания, чаще всего употребляет на завтрак овсянку и ягоды, поскольку эта каша дает ей прилив сил. При этом она избегает сладкого, чтобы не допустить энергетического сбоя.
"Что бы она ни ела – суши, салаты или балуется пиццей со своими детьми – любовь Кейт к органическим продуктам, которые она употребляла в детстве, обеспечит ей оптимальный уровень питания, не только сохраняя ее красоту, но и способствуя долголетию", – подчеркнули исследователи.
Завтрак
На завтрак, как уже говорилось выше, герцогиня Кембриджская есть овсяные хлопья. Для поддержания своей завидной фигуры Кейт сочетает питательную, здоровую пищу с последовательным режимом тренировок, состоящим из планки и бега, а овсянка может быть отличным "топливом" для упражнений, поскольку она высвобождает энергию на протяжении всей тренировки.
Обед
На обед Кейт отдает предпочтение органическим продуктам и включает как можно больше сырых ингредиентов. Салат из арбуза является основным продуктом на ее столе в обед. Он состоит из сочного розового арбуза, смешанного с авокадо, луком, огурцом и сыром фета, обеспечивая идеальное сочетание сладкого и острого.
Одними из любимых блюд Кэтрин являются также овощной шашлык и карри из чечевицы. Шеф-повар Рагху Деора готовил для герцога и герцогини Кембриджских во время их тура по Индии, потому что "они предпочитали вегетарианство".
Закуски
Как утверждают исследователи, Кейт для утоления голода между приемами пищи ест сырые фрукты и овощи, включая ягоды годжи. Однажды во время общения с ребенком в больнице Грейт-Орманд-стрит герцогиня призналась, что в детстве ела много оливок.
Ужин
В то время как Кейт в основном придерживается более легкой растительной пищи на обед, она, как известно, балуется традиционными английскими блюдами на ужин, включая жареную курицу, которая является любимым блюдом принца Уильяма.
Герцогиня часто любит готовить со своими детьми пиццу, пасту и выпекает торты. Набранные калории после этого она сгоняет с помощью физических упражнений.
Как отмечают в Barbend, диета Кейт Миддлтон больше всего интересна пользователям Сети, которые интересуются, что едят члены королевской семьи. Ежемесячно в Google отправляются 4600 поисковых запросов, что составляет более 55 тысяч в год по всему миру. На втором месте по популярности – диета Меган Маркл, на третьем – запрос о меню королевы Елизаветы II.
Напомним, Кейт Миддлтон появилась на церемонии награждения экологической премией в платье, в котором выходила в свет еще 10 лет назад.