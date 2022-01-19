Диета Кейт Миддлтон. Как герцогиня Кембриджская сохраняет идеальную фигуру

Ежегодное количество запросов о диете герцогини Кембриджской превышает 55 тысяч. Среди других королевских особ, диета которых интересна пользователям, – Меган Маркл и Елизавета II.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин в своем возрасте имеет те же параметры, что у нее были и 10 лет назад, и это – после рождения трех детей. Однако такие данные Кейт Миддлтон – не только подарок природы, но и результат упорного труда над собой, пишет Express.

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По словам экспертов по физическим упражнениям и питанию Barbend, жена принца Уильяма известна во всем мире своими блестящими волосами, здоровым цветом лица и, самое главное, физической формой и активным образом жизни, но ей явно приходилось работать над своими качествами, как и всем остальным

"Независимо от того, насколько вы богаты, здоровье и физическая форма не преподносятся вам на серебряной тарелке, и для поддержания вашего здоровья требуются работа и самоотверженность", – отметили они.

Кейт, у которой плотный рабочий график, а также трое детей, требующих постоянного внимания, чаще всего употребляет на завтрак овсянку и ягоды, поскольку эта каша дает ей прилив сил. При этом она избегает сладкого, чтобы не допустить энергетического сбоя.

"Что бы она ни ела – суши, салаты или балуется пиццей со своими детьми – любовь Кейт к органическим продуктам, которые она употребляла в детстве, обеспечит ей оптимальный уровень питания, не только сохраняя ее красоту, но и способствуя долголетию", – подчеркнули исследователи.

Завтрак

На завтрак, как уже говорилось выше, герцогиня Кембриджская есть овсяные хлопья. Для поддержания своей завидной фигуры Кейт сочетает питательную, здоровую пищу с последовательным режимом тренировок, состоящим из планки и бега, а овсянка может быть отличным "топливом" для упражнений, поскольку она высвобождает энергию на протяжении всей тренировки.

[ + – ] Овсянка с ягодами Фото: familyscook.com

Обед

На обед Кейт отдает предпочтение органическим продуктам и включает как можно больше сырых ингредиентов. Салат из арбуза является основным продуктом на ее столе в обед. Он состоит из сочного розового арбуза, смешанного с авокадо, луком, огурцом и сыром фета, обеспечивая идеальное сочетание сладкого и острого.

Одними из любимых блюд Кэтрин являются также овощной шашлык и карри из чечевицы. Шеф-повар Рагху Деора готовил для герцога и герцогини Кембриджских во время их тура по Индии, потому что "они предпочитали вегетарианство".

[ + – ] Салат из арбуза, феты и авокадо Фото: hotorecept.ru

Закуски

Как утверждают исследователи, Кейт для утоления голода между приемами пищи ест сырые фрукты и овощи, включая ягоды годжи. Однажды во время общения с ребенком в больнице Грейт-Орманд-стрит герцогиня призналась, что в детстве ела много оливок.

Ужин

В то время как Кейт в основном придерживается более легкой растительной пищи на обед, она, как известно, балуется традиционными английскими блюдами на ужин, включая жареную курицу, которая является любимым блюдом принца Уильяма.

[ + – ] На ужин Кейт, как и ее супруг, принц Уильям, любят жареную курицу Фото: grandkulinar.ru

Герцогиня часто любит готовить со своими детьми пиццу, пасту и выпекает торты. Набранные калории после этого она сгоняет с помощью физических упражнений.

Как отмечают в Barbend, диета Кейт Миддлтон больше всего интересна пользователям Сети, которые интересуются, что едят члены королевской семьи. Ежемесячно в Google отправляются 4600 поисковых запросов, что составляет более 55 тысяч в год по всему миру. На втором месте по популярности – диета Меган Маркл, на третьем – запрос о меню королевы Елизаветы II.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на церемонии награждения экологической премией в платье, в котором выходила в свет еще 10 лет назад.