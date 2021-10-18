Кейт Міддлтон з'явилася на червоній доріжці в сукні 10-річної давності

Дрес-код заходу передбачав, що всі його учасники не будуть купувати для нього нові наряди. Герцогиня Кембриджська стала найкращим прикладом бережливого ставлення до речей і навколишнього середовища.

39-річна герцогиня Кембриджська Кетрін знову опинилася на перших шпальтах світових ЗМІ після свого останнього виходу у світ. Дружина принца Вільяма разом із чоловіком відвідала церемонію вручення екологічної премії Earthshot Prize і вчергове продемонструвала не тільки бездоганний смак у виборі вбрання, а й подала приклад усвідомленого споживання, пишуть британські таблоїди.

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Герцогиня вибрала для заходу світлу лавандову сукню зі срібним поясом від Alexander McQueen за 4290 фунтів стерлінгів, яку вона вперше одягла у 2011 році на прийом Bafta в Лос-Анджелесі. Образ вона доповнила морганітовими сережками від британського ювеліра Кікі Макдонаф.

Її чоловік був в оксамитовому зеленому піджаку, брюках у тон і чорній футболці-поло. У такому вигляді він уже з'являвся на публіці два роки тому на святкуванні 50-річчя Centrepoint.

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У вбраннях, які раніше вже одягали, були й інші гості заходу, оскільки саме такий пункт передбачав дрес-код церемонії нагородження першої екологічної премії, заснованої принцом Вільямом, яка відбулася в театрі East Court в Alexandra Palace.

"У наших запрошеннях написали: "Будь ласка, не купуйте для цього нічого нового". Ви можете собі це уявити? Просто полегшення. Отже, сьогодні я вибрала костюм, який колись наділа для візиту в королівський палац", — розповіла журналістам телеведуча Емма Томпсон.

Із 15 фіналістів премії були оголошені 5 переможців: по одному з кожної категорії. Кожен із них отримав приз в $1,3 млн для розвитку своїх особистих проектів. Відомо, що герцог Кембриджський проводитиме премію до 2030 року, щоб стимулювати учасників і організації до розробки інноваційних ідей для вирішення проблем з відновлення планети.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська буквально сяяла на церемонії

Кейт Міддлтон вручила нагороду республіці Коста-Ріка в категорії "Захист і відновлення природи".

"Природа життєво важлива для всіх нас. Процвітаючий світ природи регулює наш клімат, підтримує наше фізичне та психічне здоров'я й допомагає прогодувати наші сім'ї. Але ми занадто довго нехтували нашими дикими просторами і тепер стикаємося з низкою переломних моментів. Якщо ми не будемо діяти зараз, то назавжди дестабілізуємо нашу планету та позбавимо наших дітей майбутнього, якого вони заслуговують. Однак фіналісти конкурсу Earthshot Prize показують нам, що до 2030 року ми зможемо побачити, як світ природи зростає, а не скорочується, вперше за століття", — сказала герцогиня, звертаючись безпосередньо до багатомільйонної аудиторії по всьому світу.

[ + – ] Герцогиня Кетрін звернулася до всього світу із закликом берегти природу

"Я рада оголосити про вручення першої в історії премії Earth Shot Prize. За охорону та відновлення природи нагороджена Республіка Коста-Ріка", — підсумувала свою промову дружина майбутнього короля. Нагорода буде передана президенту країни Карлосу Альварадо Кесаді, який з'явився за допомогою відеозв'язку зі своєю дружиною Клаудією та сином Габріелем.

[ + – ] Не всі переможці змогли бути присутніми на церемонії особисто, тому їх вітали за допомогою відеозв'язку

Нагадаємо, Кейт Міддлтон викликала фурор, з'явившись на прем'єрі фільму "Не час помирати" в сукні від Jenny Packham, яка не тільки увійшла в капсульну колекцію 007, але й стала хітом продажів, незважаючи на високу ціну.