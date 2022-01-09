Кейт Міддлтон – 40 років. Найцікавіші факти з життя герцогині Кембриджської

Дружина принца Вільяма завоювала любов британців, і її дедалі частіше порівнюють із принцесою Діаною. Вона так само легко сходиться з людьми, розуміє проблеми простих громадян і завжди готова допомогти наскільки можливо. Кетрін називають народною герцогинею і з нетерпінням чекають, коли її чоловік зійде на престол, щоб побачити її у ролі королеви.

9 січня герцогиня Кембриджська Кетрін святкує своє 40-річчя. За ті 10 років, що вона у шлюбі зі спадкоємцем британського королівського престолу, Кейт із простої дівчини, щоправда, із забезпеченої сім'ї, перетворилася на гідну звання королеви жінку. З нагоди ювілею герцогині Фокус зібрав найцікавіші факти про неї.

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Кейт Міддлтон у дитинстві кілька років жила в Йорданії.

Три роки свого дитинства Кейт разом із батьками та сестрою прожила в Аммані, Йорданія, оскільки її батько на той час працював диспетчером рейсів у British Airways. 2018 року принц Вільям відвідав Йорданію і навіть побачив деякі з улюблених місць Кейт. Тоді герцогиня не могла супроводжувати чоловіка, бо народила принца Луї. Однак через три роки чоловік привіз Кетрін і дітей до цієї країни на канікули, виконавши тим самим мрію своєї дружини. На різдвяній листівці цього року герцоги Кембриджські позують із синами та дочкою під час відпочинку в Йорданії.

[ + – ] Майкл Міддлтон з дочками Кетрін та Піппою в Йорданії Фото: Соцсети

Знайомство з принцом Вільямом

Більшість шанувальників Кейт Міддлтон та принца Вільяма впевнені, що майбутнє подружжя вперше познайомилося під час навчання в університеті Сент-Ендрюс. Проте, згідно з біографією "Кейт: Королева майбутнього", написаної Кеті Ніколл, Кетрін насправді познайомилася з Вільямом, ще школяркою, а принцу було 9 років. Це сталося під час хокейного матчу між двома школами.

"Хоча Кейт не дуже цікавилася хлопчиками, її увагу привернула поява однієї молодої людини", — пише Ніколл.

Коли принц з'явився в школі, в яку ходила міс Міддлтон, всі учні буквально збіглися, щоб подивитися на принца. Тоді вона й гадки не мала, що член королівської сім'ї — її майбутній чоловік.

"Вільям, як і Кейт, любив спорт і був одним з найкращих хокеїстів та регбістів свого року", — наголосила авторка книги.

[ + – ] Кейт Міддлтон у школі, 1988 рік Фото: Открытые источники

Кейт Міддлтон одного разу грала у шкільній виставі, яка передбачила її майбутнє

У 13 років, будучи ученицею школи Святого Андрія в Бакхолді, Кейт зіграла у шкільному спектаклі дівчину, яка відвідала ворожку. Та сказала персонажці Кетрін буквально таке:

"Скоро ти зустрінеш гарного чоловіка, багатого джентльмена".

Ворожка розповіла героїні, що цей джентльмен закохається в неї, одружиться з нею і відвезе до Лондона. Найдивніше, що за сценарієм цього джентльмена звали Вільям.

[ + – ] У виставі ворожка наворожила героїні багатого та статусного чоловіка на ім'я Вільям Фото: Скриншот

Підліткові захоплення герцогині Кембриджської

Підлітком, Кейт, як і всі дівчинки її віку, захоплювалася вродливими чоловіками-моделями. У спільному інтерв'ю з нагоди заручин із Вільямом у 2010 році вона поділилася, що одного разу прикрасила стіну своєї спальні плакатом із зображенням моделі Levi's. Коли інтерв'юерка запитала, чи була у неї колись фотографія принца Вільяма на стіні, вона пожартувала: "О, ні! У мене на стіні був хлопець Levi's, а не знімок Вільяма".

Чутки про те, що Кейт якось прикрасила свої стіни фотографіями принца, поширилися, коли Джесіка Хей, яка колись ділила з Кейт гуртожиток у школі-інтернаті, сказала журналістам, що Міддлтон була шалено закохана у Вільяма.

"Вона жартувала: "Немає нікого краще за Вільяма". У неї було його зображення на стіні", — пише біограф герцогині Кеті Ніколл.

[ + – ] Кейт Міддлтон зізналася, що на стіні у неї висіло не фото Вільяма

Кейт Міддлтон працювала не покладаючи рук

До того, як стати членом королівської сім'ї, Кетрін не сиділа склавши руки. Вона встигла попрацювати на кількох роботах. Закінчивши коледж, дівчина взяла перерву на рік і поїхала до Італії, а потім до Чилі, де брала участь у місцевих благодійних програмах. Після отримання диплому з відзнакою за спеціальністю "історія мистецтв" вона влаштувалась у фірму своїх батьків Party Pieces, яка займалася доставкою святкових товарів поштою та організацією івентів. Через три роки Кейт запустила власний проєкт під назвою "Перші дні народження" (First Birthdays). Вона створювала дизайни каталогів компанії, фотографувала продукцію, займалася маркетингом.

Найпершою роботою Кейт також стала фірма Міддлтонів. Ще дитиною, вона разом із сестрою Піппою знімалася для каталогів Party Pieces.

[ + – ] Кейт Міддлтон із сестрою, братом та мамою у рекламі Party Pieces Фото: Соцсети

"Протягом багатьох років всі мої діти грали величезну роль у цьому, від моделювання для каталогу до розробки нових категорій для бренду", — говорила мати майбутньої герцогині Керол Міддлтон.

У 2006 році Кейт працювала у відділі закупівель мережі лондонських магазинів Jigsaw, де займалася підбором аксесуарів, а також мріяла створити зі своїм братом Джеймсом бізнес із випічки. Через рік вона пішла з компанії, оскільки хотіла стати фотографом і навіть планувала вчитися у Маріо Тестіно, проте сама вона цю інформацію не підтвердила.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська – талановитий фотограф Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Прихильниця серіалів Кейт

В інтерв'ю ВВС принц Вільям та Кейт зізналися, що люблять дивитися серіали. Вдень по телевізору йдуть переважно програми для дітей, але коли принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта вирушають спати, їхні батьки із задоволенням самі дивляться багатосерійні фільми.

"Ми дивилися "Батьківщину", нам дуже подобається. Ми дивилися "Гру престолів", — говорив принц Вільям.

У 2015 році, вручаючи премію BAFTA акторам "Абатства Даунтон" герцог Кембриджський розповів, що Кетрін — велика шанувальниця цього проєкту. Того ж року герцогиня навіть побувала на знімальному майданчику Абатства Даунтон.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська на знімальному майданчику серіалу "Абатство Даунтон", 2015 рік Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон провела день як запрошена редакторка британського Vogue

Члени королівської сім'ї не беруться за оплачувану роботу, оскільки мають багато своїх обов'язків, і Кейт Міддлтон — не виняток. Однак у 2016 році герцогиня все ж таки спробувала свої сили в чесній денній праці. Як повідомляє Vanity Fair, Кейт провела день у британському офісі Huffington Post, де вона взяла на себе обов'язки редактора у межах кампанії Young Minds Matter.

Герцогиня Кембриджська не лише відредагувала веб-сайт Huffington Post UK, але й опублікувала у своєму власному блозі повідомлення під назвою "Давайте змінимо світ на краще для всього покоління дітей молодшого віку".

"Для мене велика честь мати можливість бути сьогодні запрошеною редакторкою Huffington Post і відзначити приголомшливу роботу, виконану для покращення та розуміння психічного здоров'я маленьких дітей", — написала Кейт. Далі герцогиня пояснила, що вона та команда замовили серію статей на честь кампанії з охорони психічного здоров'я.

[ + – ] Кейт Міддлтон як запрошена редакторка Huffington Post Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон не представляли королеві офіційно п'ять років

Майбутня дружина принца Вільяма особисто познайомилася з Єлизаветою II лише після п'яти років стосунків із старшим онуком монархині. Незважаючи на те, що до цього Кетрін і королева кілька разів були присутніми на тому самому заході, вони не спілкувалися. За словами журналістів, королева спочатку уникала знайомства з Кетрін, тому що не була впевнена в тому, що її онук одружується з простолюдинкою. Знайомство відбулося лише під час святкування 21-річчя Вільяма. Тоді королева вирішила особисто переконатися, що Кейт — та єдина, що підкорила серце принца.

[ + – ] Королева познайомилася з коханою свого онука лише через п'ять років. Фото: The Royal Family

Кейт Міддлтон мала кілька цікавих прізвиськ

У наші дні Кейт Міддлтон або ніжно називають Кейт, або офіційно — Кетрін. Однак ще в докоролівські часи у герцогині Кембриджської було кілька прізвиськ, що викликали здивування, які безумовно не личили б майбутній королеві.

Кейт одного разу зізналася групі учнів, що її старе шкільне прізвисько було Squeak (у перекладі з англ. писк), як і у шкільної морської свинки. "Була одна на ім'я Піп, а інша на ім'я Сквік, тому мою сестру звали Pip, а я – Squeak", — з усмішкою сказала герцогиня.

Менш чарівне прізвисько з'явилося через кілька років, коли Кейт було 16 років у школі-інтернаті. За словами королівської письменниці Клаудії Джозеф, яка виступила в документальному фільмі "Кейт Міддлтон: біографія", Кейт одного разу "показала свою дупу хлопчикам з вікна". Зважаючи на все, у школі герцогиня здобула непогану репутацію, і її навіть охрестили "Кейт Міддлбум" (де бум означає "дупа").

У 2008 році Кейт надіслала своїм друзям листи, в яких у напівжартівливій формі попросила надалі кликати її Кетрін. На думку оглядачів, уже тоді вона готувалася до свого нового становища і хотіла, щоб її звали ім'ям, яке більше відповідає йому.

[ + – ] Кейт Міддлтон у юності була тією ще жартівницею Фото: З відкритих джерел

У Кейт Міддлтон алергія на коней

Члени королівської сім'ї обожнюють коней і все що з ними пов'язано, проте Кейт, яка з гідністю прийняла всі правила життя сім'ї монарха, не може розділити це захоплення, оскільки страждає на алергію на коней. Тому її практично неможливо побачити верхи на коні.

Проте Марсія Муді, авторка книги "Кейт: біографія", зазначає, що "Кейт не катається верхи просто тому, що не робила цього в дитинстві". У 2012 році The Telegraph повідомила, що герцогиня намагалася позбутися алергії і навіть намагалася взяти уроки верхової їзди, але щось пішло не так.

[ + – ] Герцогиня Кетрін дуже любить спорт, але верхова їзда їй не дається Фото: Instagram/kensingtonroyal

Кейт Міддлтон дотрималася старовинної весільної традиції

Кейт Міддлтон часто називають однією з найсучасніших членів королівської сім'ї завдяки її далекоглядному підходу до догляду за дітьми та фемінізму. Проте з'ясовується, що герцогині не чужі традиції. Як повідомляє Mirror, Кейт вирішила наслідувати вікову традицію носити на своїй весільній церемонії "щось старе, нове і позичене". Її "чимось старим" була її сукня, пошита з використанням старовинної мереживної техніки 1800-х років, званою майстерністю Каррікмакрос. Як "щось новеньке" Кейт одягла нову пару сережок, подаровану їй її батьками. "Щось у борг" уособлювала її діамантова тіара, надана їй королевою.

[ + – ] Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 29 квітня 2011 року Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон пов'язана з Джорджем Вашингтоном

Кейт Міддлтон спочатку здається квінтесенцією англійської троянди, однак, схоже, що вона дійсно має коріння в Америці. І не лише коріння — мабуть, вона справді далека родичка першого президента США Джорджа Вашингтона. Як повідомляє CBS News, експерти з історико-генеалогічного товариства New England Historical Genealogical Social спочатку виявили родовий зв'язок. Як вони стверджують, Кейт — родичка Вашингтона у сьомому поколінні.

І Вашингтон — це не єдиний американський предок Кейт. Вона також має зв'язок з Льюїсом Меріуезером, першопрохідцем і мандрівником, відомим своєю експедицією XIX століття. Вона також має далекий споріднений зв'язок із генералом Другої світової війни Джорджем С. Паттоном. На цьому збіги не закінчуються. Виявляється, родовід Кейт насправді можна простежити до предків її власного чоловіка, принца Вільяма. Повідомляється, що ця пара — дуже далекі родичі.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям після заручин

Кейт Міддлтон віддає перевагу червоному вину

Під час турне Канадою в 2016 році герцогиня розповіла, що обожнює червоне вино Merlot. Вона та принц Вільям відвідали виноробню Mission Hill, де розповіли про свій улюблений напій.

При цьому любов Кейт до червоного вина не заважає здоровому способу життя. Кожен свій день вона починає зі смузі і любить готувати здорову їжу для чоловіка та дітей.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон розповів, чому вона гідна стати новою королевою Великої Британії.