Кейт Миддлтон – 40 лет. Самые интересные факты из жизни герцогини Кембриджской

Жена принца Уильяма завоевала любовь британцев, и ее все чаще сравнивают с принцессой Дианой. Она так же легко сходится с людьми, понимает проблемы простых граждан и всегда готова помочь по мере сил. Кэтрин называют народной герцогиней и с нетерпением ждут, когда ее муж взойдет на престол, чтобы увидеть ее в роли королевы.

9 января герцогиня Кембриджская Кэтрин празднует свое 40-летие. За те 10 лет, что она в браке с наследником британского королевского престола, Кейт из простой девушки, правда, из обеспеченной семьи, превратилась в достойную звания королевы женщину. По случаю юбилея герцогини Фокус собрал самые интересные факты о ней.

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Кейт Миддлтон в детстве несколько лет жила в Иордании.

Три года своего детства Кейт вместе с родителями и сестрой прожила в Аммане, Иордания, поскольку ее отец в то время работал диспетчером рейсов в British Airways. В 2018 году принц Уильям посетил Иорданию и даже увидел некоторые из любимых мест Кейт. Тогда герцогиня не могла сопровождать мужа, поскольку только родила принца Луи. Однако через три года супруг привез Кэтрин и детей в эту страну на каникулы, исполнив тем самым мечту своей жены. На рождественской открытке этого года герцоги Кембриджские позируют с сыновьями и дочерью во время отдыха в Иордании.

[ + – ] Майкл Миддлтон с дочерьми Кэтрин и Пиппой в Иордании Фото: Соцсети

Знакомство с принцем Уильямом

Большинство поклонников Кейт Миддлтон и принца Уильяма уверены, что будущие супруги впервые познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюс. Однако, согласно биографии "Кейт: Королева будущего", написанной Кэти Николл, Кэтрин на самом деле познакомилась с Уильямом, будучи еще школьницей, а принцу было 9 лет. Это произошло во время хоккейного матча между двумя школами.

"Хотя Кейт не особо интересовалась мальчиками, ее внимание привлекло появление одного молодого человека", – пишет Николл.

Когда принц появился в школе, в которую ходила мисс Миддлтон, все ученики буквально сбежались, чтобы взглянуть на принца. Тогда она и понятия не имела, что член королевской семьи – ее будущий муж.

"Уильям, как и Кейт, любил спорт и был одним из лучших хоккеистов и регбистов своего года", – подчеркнула автор книги.

[ + – ] Кейт Миддлтон в школе, 1988 год Фото: Открытые источники

Кейт Миддлтон однажды играла в школьном спектакле, который предсказал ее будущее

В 13 лет, будучи ученицей школы Святого Андрея в Бакхолде, Кейт сыграла в школьном спектакле девушку, которая посетила гадалку. Та сказала персонажу Кэтрин буквально следующее:

"Скоро ты встретишь красивого мужчину, богатого джентльмена".

Гадалка рассказала героине, что этот джентльмен влюбится в нее, женится на ней и увезет в Лондон. Самое странное, что, по сценарию, этого джентльмена звали Уильям.

[ + – ] В спектакле гадалка нагадала героине богатого и статусного мужа по имени Уильям Фото: Скриншот

Подростковые увлечения герцогини Кембриджской

Будучи подростком, Кейт, как и все девочки ее возраста, увлекалась красивыми мужчинами-моделями. В совместном интервью по случаю помолвки с Уильямом в 2010 году она поделилась, что однажды украсила стену своей спальни плакатом с изображением модели Levi's. Когда интервьюер спросила, была ли у нее когда-нибудь фотография принца Уильяма на стене, она пошутила: "О, нет! У меня на стене был парень Levi's, а не снимок Уильяма".

Слухи о том, что Кейт однажды украсила свои стены фотографиями принца, распространились, когда Джессика Хэй, которая когда-то делила с Кейт общежитие в школе-интернате, сказала журналистам, что Миддлтон была безумно влюблена в Уильяма.

"Она шутила: "Нет никого лучше Уильяма". У нее было его изображение на стене", – пишет биограф герцогини Кэти Николл.

[ + – ] Кейт Миддлтон призналась, что на стене у нее висело не фото Уильяма

Кейт Миддлтон работала не покладая рук

До того, как стать членом королевской семьи, Кэтрин не сидела сложа руки. Она успела поработать на нескольких работах. Окончив колледж, девушка взяла перерыв на год и уехала в Италию, а затем в Чили, где участвовала в местных благотворительных программах. После получения диплома с отличием по специальности "история искусств" она устроилась в фирму своих родителей Party Pieces, которая занималась доставкой праздничных товаров по почте и организацией ивентов. Спустя три года, Кейт запустила собственный проект под названием "Первые дни рождения" (First Birthdays). Она создавала дизайны каталогов компании, фотографировала продукцию, занималась маркетингом.

Самой первой работой Кейт также стала фирма Миддлтонов. Еще будучи ребенком, она вместе с сестрой Пиппой снималась для каталогов Party Pieces.

[ + – ] Кейт Миддлтон с сестрой, братом и мамой в рекламе Party Pieces Фото: Соцсети

"На протяжении многих лет все мои дети играли огромную роль в этом, от моделирования для каталога до разработки новых категорий для бренда", – говорила мать будущей герцогини Кэрол Миддлтон.

В 2006 году Кейт работала в отделе закупок сети лондонских магазинов Jigsaw, где занималась подбором аксессуаров, а также мечтала создать со своим братом Джеймсом бизнес по выпечке. Через год она ушла из компании, поскольку хотела стать фотографом и даже планировала учиться у Марио Тестино, однако сам он эту информацию не подтвердил.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская – талантливый фотограф Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Поклонница сериалов Кейт

В интервью ВВС принц Уильям и Кейт признались, что любят смотреть сериалы. Днем по телевизору идут в основном программы для детей, но когда принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта отправляются спать, их родители с удовольствием сами смотрят многосерийные фильмы.

"Мы смотрели "Родину", нам очень нравится. Мы смотрели "Игру престолов"", – говорил принц Уильям.

В 2015 году, вручая премию BAFTA актерам "Аббатства Даунтон" герцог Кембриджский рассказал, что Кэтрин – большая поклонница этого проекта. В том же году герцогиня даже побывала на съемочной площадке "Аббатства Даунтон".

[ + – ] Герцогиня Кембриджская на съемочной площадке сериала "Аббатство Даунтон", 2015 год Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон провела день в качестве приглашенного редактора британского Vogue

Члены королевской семьи не берутся за оплачиваемую работу, поскольку имеют массу своих обязанностей, и Кейт Миддлтон – не исключение. Однако в 2016 году герцогиня все же попробовала свои силы в честном дневном труде. Как сообщает Vanity Fair, Кейт провела день в британском офисе Huffington Post, где она взяла на себя обязанности редактора в рамках кампании Young Minds Matter.

Герцогиня Кембриджская не только отредактировала веб-сайт Huffington Post UK, но и опубликовала в своем собственном блоге сообщение под названием "Давайте изменим мир к лучшему для всего поколения детей младшего возраста".

"Для меня большая честь иметь возможность быть сегодня приглашенным редактором Huffington Post и отметить потрясающую работу, проделанную для улучшения и понимания психического здоровья маленьких детей", – написала Кейт. Далее герцогиня объяснила, что она и команда заказали серию статей в честь кампании по охране психического здоровья.

[ + – ] Кейт Миддлтон в качестве приглашенного редактора Huffington Post Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон не представляли королеве официально пять лет

Будущая жена принца Уильяма лично познакомилась с Елизаветой II только после пяти лет отношений со старшим внуком монарха. Несмотря на то, что до этого Кэтрин и королева несколько раз присутствовали на одном и том же мероприятии, они не общались. По словам журналистов, королева поначалу избегала знакомства с Кэтрин, потому что не была уверена в том, что ее внук женится на простолюдинке. Знакомство произошло только во время празднования 21-летия Уильяма. Тогда королева решила лично убедиться, что Кейт – та единственная, которая покорила сердце принца.

[ + – ] Королева познакомилась с возлюбленной своего внука только спустя пять лет Фото: The Royal Family

У Кейт Миддлтон было несколько интересных прозвищ

В наши дни Кейт Миддлтон либо нежно называют "Кейт", либо официально – "Кэтрин". Однако еще в докоролевские времена у герцогини Кембриджской было несколько вызывающих удивление прозвищ, которые определенно не подошли бы будущей королеве.

Кейт однажды призналась группе учеников, что ее старое школьное прозвище было Squeak ( в переводе с англ. писк), как и у школьной морской свинки. "Была одна по имени Пип, а другая по имени Сквик, поэтому мою сестру звали Pip, а я – Squeak", – с улыбкой сказала герцогиня.

Менее очаровательное прозвище появилось несколько лет спустя, когда Кейт было 16 лет в школе-интернате. По словам королевского писателя Клаудии Джозеф, которая выступила в документальном фильме "Кейт Миддлтон: биография", Кейт однажды "показала свою задницу мальчикам из окна". Судя по всему, в школе герцогиня приобрела неплохую репутацию, и ее даже окрестили "Кейт Миддлбум" (где бум означает "задница").

В 2008 году Кейт отправила своим друзьям письма, в которых в полушутливой форме попросила в дальнейшем звать ее Кэтрин. По мнению обозревателей, уже тогда она готовилась к своему новому положению и хотела, чтобы ее звали именем, которое больше ему соответствует.

[ + – ] Кейт Миддлтон в юности была той еще шутницей Фото: Из открытых источников

У Кейт Миддлтон аллергия на лошадей

Члены королевской семьи обожают лошадей и все что с ними связано, однако Кейт, которая с достоинством приняла все правила жизни семьи монарха, не может разделить это увлечение, поскольку страдает аллергией на лошадей. Поэтому ее практически невозможно увидеть верхом на лошади.

Однако Марсия Муди, автор книги "Кейт: биография", отмечает, что "Кейт не катается верхом просто потому, что не делала этого в детстве". В 2012 году The Telegraph сообщила, что герцогиня пыталась избавиться от аллергии и даже пробовала взять уроки верховой езды, но что-то пошло не так.

[ + – ] Герцогиня Кэтрин очень любит спорт, но вот верховая езда ей не дается Фото: Instagram/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон последовала старинной свадебной традиции

Кейт Миддлтон часто называют одной из самых современных членов королевской семьи благодаря ее дальновидному подходу к уходу за детьми и феминизму. Однако выясняется, что герцогине не чужды традиции. Как сообщает Mirror, Кейт решила последовать вековой традиции носить на своей свадебной церемонии "что-то старое, новое и одолженное". Ее "что-то старое" было ее платье, пошитое с использованием старинной кружевной техники 1800-х годов, называемой мастерством Каррикмакросс. В качестве "чего-то новенького" Кейт надела новенькую пару серег, подаренную ей ее родителями. "Нечто взаймы" олицетворяла ее бриллиантовая тиара, предоставленная ей королевой.

[ + – ] Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 29 апреля 2011 года Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон связана с Джорджем Вашингтоном

Кейт Миддлтон изначально кажется квинтэссенцией английской розы, однако, похоже, что у нее действительно есть корни в Америке. И не только корни – видимо, она на самом деле дальняя родственница первого президента США Джорджа Вашингтона. Как сообщает CBS News, эксперты из историко-генеалогического общества New England Historical Genealogical Social изначально обнаружили родовую связь. Как они утверждают, Кейт – родственница Вашингтона в седьмом поколении.

И Вашингтон – не единственный американский предок Кейт. У нее также есть связь с Льюисом Мериуэзером, первопроходцем и путешественником, известным своей экспедицией XIX века. Она также имеет дальнюю родственную связь с генералом Второй мировой войны Джорджем С. Паттоном. На этом совпадения не заканчиваются. Оказывается, родословную Кейт на самом деле можно проследить до предков ее собственного мужа, принца Уильяма. Сообщается, что эта пара – очень-очень далекие родственики.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям после помолвки

Кейт Миддлтон предпочитает красное вино

Во время турне по Канаде в 2016 году герцогиня рассказала, что обожает красное вино Merlot. Она и принц Уильям посетили винодельню Mission Hill, где поведали о своем любимом напитке.

При этом любовь Кейт к красному вину не мешает ее здоровому образу жизни. Каждый свой день она начинает со смузи и любит готовить здоровую пищу для мужа и детей.

Фото: Getty Images

Напомним, дядя Кейт Миддлтон рассказал, почему она достойна стать новой королевой Великобритании.