Кейт Миддлтон появилась на публике в элегантном пальто и серьгах за $9,5

Герцогиня Кембриджская надела то же пальто, в котором появлялась перед общественностью два года назад.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин впервые с начала года появилась на публике, посетив вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила Музей подкидышей на Брансуик-сквер в Лондоне, пишет Hello.

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Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала традиционно элегантный и женственный образ. Она была в элегантном бирюзово-синем зимнем однобортном пальто, черных длинных брюках Jigsaw за 130 фунтов и такого же цвета водолазке и темно-синих замшевых туфлях-лодочках на устойчивом каблуке. Образ она дополнила серьгами Accessorize за семь фунтов стерлингов ($9,5).

Пальто, которое было на герцогине, она последний раз надевала в январе 2020 года, и повторно появившись в нем, Кейт снова акцентировала внимание на своем умении с достоинством носить вещи по несколько раз.

[ + – ] Первый выход Кейт Миддлтон в 2022 году Фото: Getty Images

Принц Уильям был одет более демократично. На нем была светлая рубашка, жилетка, пиджак, серые джинсы и коричневые замшевые ботинки.

Герцоги Кембриджские встретились и поговорили с представителями сектора ухода, в том числе с теми, у кого есть непосредственный опыт проживания под опекой. Они присоединились к обсуждению за круглым столом с экспертами и заинтересованными сторонами из разных секторов, чтобы рассказать о практике опекунства в Великобритании, проблемах, с которыми могут столкнуться молодые люди, выходящие из-под опеки, включая трудоустройство, жилье, психическое здоровье и зависимость, а также работе, которая проводится для решения этих проблем.

[ + – ] Герцоги Кембриджские в Музее подкидышей

Музей подкидышей – учреждение, посвященное истории больницы для подкидышей, первой детской благотворительной организации Великобритании, основанной в 1739 году как дом для детей, матери которых не могли содержать или заботиться о них.

Музей предлагает программы обучения, наставничества и творческие проекты, возглавляемые и разрабатываемые современными художниками, писателями и музыкантами, чтобы продолжать использовать творческие действия для преобразования и улучшения жизни молодых людей, воспитанных в приемных семьях.

Напомним, какой диеты придерживается Кейт Миддлтон, недавно отметившей свой 40-летний юбилей, чтобы на протяжении многих лет сохранять идеальную фигуру.