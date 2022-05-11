Бджола та стільники: Кейт Міддлтон з'явилася в Манчестері в оригінальних сережках

Бджола є символом Манчестера, а також пам'яті про жертв теракту, який вразив місто 22 травня 2017 року.

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Герцоги Кембриджські вшанували пам'ять жертв теракту на Манчестер-Арені у 2017 році, взявши участь у відкритті нового меморіалу "Поляна світу", приїхавши на захід у Манчестер із Лондона, повідомляє Hello.

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Дружина принца Вільяма підібрала для візиту дуже елегантний і лаконічний образ. Вона була в сірій приталеній сукні-пальті Michael Kors Collection, темно-синіх замшевих туфлях-човниках, а в руках тримала маленьку сумочку французького бренду Polene у тон взуття. Із прикрас вона обрала невелику підвіску із сапфіром і золоті сережки із зображенням бджоли та стільників — відсилання до манчестерської бджоли, символу міста.

[ + – ] Для подорожі до Манчестера герцогиня Кембриджська обрала тематичні сережки Фото: Getty Images

Меморіал увічнює пам'ять жертв нападу, який стався на концерті Аріани Ґранде п'ять років тому, 22 травня, і забрав 22 життя. Його було розроблено за підсумками міжнародного конкурсу дизайнерів. У його центрі розташоване кільце з ореолом із білого мармуру, на якому вигравірувано бронзою імена загиблих. У камінь вбудовано персоналізовані капсули пам'яті, наповнені спогадами та сувенірами про них, наданими близькими. "Поляна світла" була задумана як живий меморіал, тихе місце в саду для спогадів і роздумів.

[ + – ] Меморіал "Поляна стіла" Фото: Manchester City Council

Герцоги відвідали службу, проведену поряд із меморіалом, поклали квіти, а потім вирушили в Манчестерський собор на приватний прийом, де зустрілися із сім'ями загиблих, а також співробітниками служб реагування.

Вибух у концертному залі "Манчестер-арена", де виступала американська співачка Аріана Ґранде, прогримів 22 травня 2017 року о 22:40 за місцевим часом. Пізніше з'ясувалося, що 22-річний смертник Салман Абеді висадив у натовпі слухачів саморобну бомбу тоді, коли вони почали виходити із зали. Серед 22 загиблих були й діти. Ще сотні людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

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