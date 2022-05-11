Пчела и соты: Кейт Миддлтон появилась в Манчестере в оригинальных серьгах

Пчела является символом Манчестера, а также памяти о жертвах теракта, потрясшего город 22 мая 2017 года.

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Герцоги Кембриджские почтили память жертв теракта на Манчестер-Арене в 2017 году, приняв участие в открытии нового мемориала "Поляна света", приехав на мероприятие в Манчестер из Лондона, сообщает Hello.

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Жена принца Уильяма подобрала для визита очень элегантный и лаконичный образ. Она была в сером приталенном платье-пальто Michael Kors Collection, темно-синих замшевых туфлях-лодочках, а в руках держала маленькую сумочку французского бренда Polene в тон обуви. Из украшений она выбрала небольшую подвеску с сапфиром и золотые серьги с изображением пчелы и сот — отсылка к манчестерской пчеле, символу города.

[ + – ] Для поездки в Манчестер герцогиня Кембриджская выбрала тематические серьги Фото: Getty Images

Мемориал увековечивает память жертв нападения, которое произошло на концерте Арианы Гранде пять лет назад, 22 мая, и унесло 22 жизни. Он был разработан по итогам международного конкурса дизайнеров. В его центре расположено кольцо с ореолом из белого мрамора, на котором выгравированы бронзой имена погибших. В камень встроены персонализированные капсулы памяти, наполненные воспоминаниями и сувенирами о них, предоставленными близкими. "Поляна Света" была задумана как живой мемориал, тихое место в саду для воспоминаний и размышлений.

[ + – ] Мемориал "Поляна Света" Фото: Manchester City Council

Герцоги посетили службу, проведенную рядом с мемориалом, возложили цветы, а затем отправились в Манчестерский собор на частный прием, где встретились с семьями погибших, а также сотрудниками служб реагирования.

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена", где выступала американская певица Ариана Гранде, прогремел 22 мая 2017 года в 22:40 по местному времени. Позже выяснилось, что 22-летний смертник Салман Абеди взорвал в толпе слушателей самодельную бомбу в тот момент, когда они начали выходить из зала. Среди 22 погибших были и дети. Еще сотни человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

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