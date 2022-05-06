Кейт Миддлтон показала лучшее платье для весны 2022 (видео)

Платье, которая выбрала Кэтрин, станет идеальным решением для весны, поскольку сочетает в себе элегантность, простоту и не теряющие актуальности цвета.

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40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, давно ставшая иконой стиля не только в Великобритании, но и во всем мире, в очередной раз продемонстрировала, что элегантно умеет выглядеть не только на публике, но и в домашней обстановке, пишет Hello.

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Жена принца Уильяма, ставшая покровительницей Альянса материнского психического здоровья, записала видео, на котором позирует в белом платье из легкой ткани с синими цветами и кружевными вставками на рукавах и груди. Если деловое платье зеленого цвета, в котором Кэтрин была днем ранее, больше подходит для деловых встреч, то этот наряд — олицетворение женственности и нежности, поэтому является лучшим выбором для теплых весенних дней.

Герцогиня сидит в кресле, спиной к окну, а сзади можно заметить цветущую орхидею.

В обращении Кейт призналась, что она "чрезвычайно гордится" тем, что взяла на себя новую роль, добавив, что "никто не застрахован от беспокойства и депрессии" при воспитании маленьких детей:

"Рождение ребенка — один из величайших подарков в жизни. Но это также может быть одним из самых сложных моментов для многих семей, и с этим не следует сталкиваться в одиночку".

Жена принца Уильяма сделала развитие детей в раннем возрасте краеугольным камнем своей общественной работы, и ее новый патронаж был раскрыт во время Недели осведомленности о психическом здоровье матерей.

"Последние пару лет напомнили нам, насколько мы нужны друг другу и насколько важны наши отношения для нашего долгосрочного здоровья и счастья. Это начинается в самые ранние годы нашей жизни, когда нам нужны близкие и постоянная забота со стороны окружающих нас людей, чтобы способствовать нашему развитию и обеспечить правильное начало жизни. Но все мы знаем, что беременность, роды и первые месяцы и годы жизни ребенка могут быть очень требовательными. Родители часто чувствуют себя одинокими и подавленными в эти ранние годы", – поделилась она.

По ее словам, около 20% женщин в Великобритании сообщили о перинатальных психических заболеваниях, хотя на самом деле эта цифра намного выше, поскольку многие "страдают молча".

"Никто не застрахован от беспокойства и депрессии в это время. Поэтому крайне важно, чтобы все те, кто может испытывать трудности, получали правильную поддержку в нужное время, чтобы они могли поделиться своими чувствами, не опасаясь суждения, и могли получить доступ к информации, уходу и поддержке, которые им необходимы для выздоровления", – заявила Кейт Миддлтон.

Альянс материнского психического здоровья – это британская благотворительная организация, объединяющая более 100 организаций для обеспечения того, чтобы женщины и семьи, столкнувшиеся с перинатальными проблемами психического здоровья, получали надлежащий уход и поддержку.

В прошлом году герцогиня создала Центр раннего детства Королевского фонда, работу которого в этом году впервые представила за границей, посетив Данию.

Напомним, Кейт Миддлтон, которая является матерью троих детей, показала фото дочери, принцессы Шарлотты. Девочке исполнилось семь лет.