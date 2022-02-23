Кейт Миддлтон в стильном деловом ансамбле спустилась с детской горки в Копенгагене (видео)

Кейт Миддлтон сказала, что не может не попробовать эту детскую забаву, учитывая место, где находиться.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая сейчас находится с двухдневным визитом в Копенгагене (Дания), посетила игровую лабораторию Lego Foundation в Университетском колледже и показала, что даже взрослые и титулованные умеют веселиться, как дети, сообщает Daily Mail.

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Во время встречи с сотрудниками лаборатории и родителями с детьми Кейт решила спуститься с детской горки. Подняв руки вверх,она со смехом съехала вниз.

"Вы стояли достаточно далеко! В духе того, где я нахожусь, я должна была это сделать!", – сказала она собравшейся прессе.

Поговорив с родителями малышей в Детском музее Копенгагена, герцогиня пошутила, что муж Уильям беспокоится о ее работе с годовалыми детьми, потому что она возвращается домой, желая "еще одного ребенка". Кэтрин добавила, что ее дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, "завидовали", что не могут присоединиться к ней.

Визит жены наследника британского престола в Данию, который она совершает единолично, направлен на продвижение ее работы в области развития детей младшего возраста. Она впервые вывела работу своего фонда, созданного в июне прошлого года, на международную арену.

Поездка также является данью уважения историческим связям Великобритании с Данией и совместным юбилеям стран – платиновому юбилею королевы Елизаветы II и золотому юбилею королевы Дании Маргрете II, которые выпадают на 2022 год.

В Детском музее Кейт узнала об исследовательском проекте "Понимание вашего ребенка", в рамках которого медицинские работники обучаются помогать новым родителям, когда они начинают замечать и интерпретировать поведенческие сигналы своих детей. Она также похвалила родителей за то, что они находят свободное время, чтобы "поближе познакомиться" со своими детьми, и рассказала о всеобщей борьбе родителей, когда даже самые образованные люди могут с трудом просить о помощи.

[ + – ] Герцогиня встретилась с родителями и поблагодарила их за то, что проводят много времени со своими детьми

На встречах в Копенгагене Кэтрин появилась в "дипломатическом" ансамбле. Она надела красный блейзер Zara за 59,99 фунтов стерлингов из твида со структурированными плечами, двубортным передом и квадратным силуэтом и белую блузку ME+EM с рюшами, что соответствует цветам датского флага. Образ одна дополнила длинными черными классическими брюками, остроносыми замшевыми туфлями-лодочками, колье Monica Vinader, серьгами датского ювелирного лейбла Maria Black и сумочкой Aspinal of London.

Тем временем американский таблоид сообщил, что в Великобритании скончалась королева Елизавета II. Официального подтверждения этому нет, однако редактор сайта Hollywood Unlocked Джейсон Ли утверждает, что информация получена из достоверных источников.