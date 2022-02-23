Кейт Міддлтон у стильному діловому ансамблі спустилася з дитячої гірки в Копенгагені (відео)

Кейт Міддлтон сказала, що не може не спробувати цю дитячу забаву з огляду на місце, де перебувала.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, яка зараз перебуває з дводенним візитом у Копенгагені (Данія), відвідала ігрову лабораторію Lego Foundation в Університетському коледжі та показала, що навіть дорослі та титуловані вміють веселитися, як діти, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Під час зустрічі зі співробітниками лабораторії та батьками з дітьми Кейт вирішила спуститися з дитячої гірки. Піднявши руки нагору, вона зі сміхом з'їхала вниз.

"Ви стояли досить далеко! У дусі того, де я перебуваю, я повинна була це зробити!", — сказала вона пресі, що зібралася.

Поговоривши з батьками малюків у Дитячому музеї Копенгагена, герцогиня пожартувала, що чоловік Вільям переймається її роботою з однорічними дітьми, бо вона повертається додому, бажаючи "ще одну дитину". Кетрін додала, що її діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, "заздрили", що не можуть приєднатися до неї.

Візит дружини спадкоємця британського престолу в Данію, який вона здійснює одноосібно, спрямований на просування її роботи в галузі розвитку дітей молодшого віку. Вона вперше вивела роботу свого фонду, створеного у червні минулого року, на міжнародну арену.

Поїздка також є шаною історичним зв'язкам Великобританії з Данією та спільним ювілеям країн – платиновому ювілею королеви Єлизавети II та золотому ювілею королеви Данії Маргреті II, які випадають на 2022 рік.

У Дитячому музеї Кейт дізналася про дослідницький проєкт "Розуміння вашої дитини", у межах якого медичні працівники навчаються допомагати новим батькам, коли вони починають помічати та інтерпретувати поведінкові сигнали своїх дітей. Вона також похвалила батьків за те, що вони знаходять вільний час, щоб "ближче познайомитися" зі своїми дітьми, і розповіла про загальну боротьбу батьків, коли навіть найосвіченіші люди можуть насилу просити про допомогу.

[ + – ] Герцогиня зустрілася з батьками та подякувала їм за те, що проводять багато часу зі своїми дітьми

На зустрічах у Копенгагені Кетрін з'явилася у "дипломатичному" ансамблі. Вона одягла червоний блейзер Zara за 59,99 фунтів стерлінгів з твіду зі структурованими плечима, двобортним передом та квадратним силуетом та білу блузку ME+EM з рюшами, що відповідає кольорам датського прапора. Образ одна доповнила довгими чорними класичними штанами, замшевими гостроносими туфлями-човниками, кольє Monica Vinader, сережками датського ювелірного лейбла Maria Black і сумочкою Aspinal of London.

Тим часом американський таблоїд повідомив, що у Великій Британії померла королева Єлизавета II. Офіційного підтвердження цьому немає, проте редактор сайту Hollywood Unlocked Джейсон Лі стверджує, що інформацію отримано з достовірних джерел.