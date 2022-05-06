Кейт Міддлтон показала найкращу сукню для весни 2022 (відео)

Сукня, яку обрала Кетрін, стане ідеальним рішенням для весни, оскільки поєднує в собі елегантність, простоту і не втрачає актуальності кольору.

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40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін, яка давно стала іконою стилю не лише у Великій Британії, а й у всьому світі, вкотре продемонструвала, що елегантно вміє виглядати не лише на публіці, а й вдома, пише Hello.

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Дружина принца Вільяма, яка стала покровителькою Альянсу материнського психічного здоров'я, записала відео, на якому позує в білій сукні з легкої тканини з синіми квітами та мереживними вставками на рукавах та грудях. Якщо ділове плаття зеленого кольору, в якому Кетрін була днем раніше, більше підходить для ділових зустрічей, то це вбрання — уособлення жіночності та ніжності, тому є найкращим вибором для теплих весняних днів.

Герцогиня сидить у кріслі, спиною до вікна, а ззаду можна побачити квітучу орхідею.

У зверненні Кейт зізналася, що вона "надзвичайно пишається" тим, що взяла на себе нову роль, додавши, що "ніхто не застрахований від занепокоєння та депресії", виховуючи маленьких дітей:

"Народження дитини — один із найбільших подарунків у житті. Але це також може бути одним із найскладніших моментів для багатьох сімей, і з цим не слід стикатися наодинці".

Дружина принца Вільяма зробила розвиток дітей у ранньому віці наріжним каменем своєї громадської роботи, і її новий патронаж розкрили під час Тижня поінформованості про психічне здоров'я матерів.

"Останні кілька років нагадали нам, наскільки ми потрібні одне одному і наскільки важливі наші стосунки для нашого довгострокового здоров'я та щастя. Це починається в найраніші роки нашого життя, коли нам потрібні близькі та постійна турбота з боку навколишніх людей, щоб сприяти нашому розвитку і забезпечити правильний початок життя. Але всі ми знаємо, що вагітність, пологи та перші місяці та роки життя дитини можуть бути дуже вимогливими. Батьки часто почуваються самотніми та пригніченими в ці ранні роки", — поділилася вона.

За її словами, близько 20% жінок у Великій Британії повідомили про перинатальні психічні захворювання, хоча насправді ця цифра набагато вища, оскільки багато хто "страждає мовчки".

"Ніхто не застрахований від занепокоєння і депресії в цей час. Тому вкрай важливо, щоб усі ті, хто може зазнавати труднощів, отримували правильну підтримку в потрібний час, щоб вони могли поділитися своїми почуттями, не побоюючись осуду, і могли отримати доступ до інформації, догляду та підтримки, які їм необхідні для одужання", — заявила Кейт Міддлтон.

Альянс материнського психічного здоров'я — це британська благодійна організація, що об'єднує понад 100 організацій для забезпечення того, щоб жінки та сім'ї, які зіткнулися з перинатальними проблемами психічного здоров'я, отримували належний догляд та підтримку.

Минулого року герцогиня створила Центр раннього дитинства Королівського фонду, роботу якого цього року вперше представила за кордоном, завітавши до Данії.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон, яка є матір'ю трьох дітей, показала фото дочки, принцеси Шарлотти. Дівчинці виповнилося сім років.