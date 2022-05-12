Пять оттенков синего: новый модный выход Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская все чаще появляется на публике в вещах синего цвета, демонстрируя свой королевский статус.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в двухдневный тур по Шотландии, в рамках которого побывали в Глазго, крупнейшем городе страны. Там они посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго и Университет Глазго, сообщает Hello.

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Подбирая наряд для встреч, герцогиня Кембриджская снова отдала предпочтение синему цвету. Она надела синюю блузу Cefinn за 170 фунтов стерлингов, темно-синие брюки с поясом и длинное темно-синее пальто. Ее волосы были уложены мягкими волнами.

Образ завершали ремень, темно-синие лодочки, в которых она появилась ранее в Манчестере, сочетав их с платьем-пальто и той же сумочкой французского бренда Polene. Несмотря на то, что абсолютно все предметы гардероба были синими, они отличались тоном, но в конечном результате получился очень стильный деловой образ.

В школе Кейт и Уильям узнали об инновационном проекте, направленном на взаимодействие матери и ребенка.

"Спасибо "крошечному учителю" Солу, маме Лауре и инструктору Джоан за то, что пригласили нас сегодня на сеанс "Корни эмпатии". То, как вы помогаете детям понять потребности и эмоции ребенка, — это такой дальновидный подход. Помощь детям в развитии эмпатии является важной частью хорошего социального и эмоционального развития", – говорится на странице герцогов Кембриджских в соцсетях.

Среди тех, с кем общались королевские особы, была Джоанн Уэльс, мать четверых детей, которая побудила герцогиню раскрыть милую подробность о ней и младшем ребенке Уильяма, четырехлетнем принце Луи.

Когда сын мисс Уэльс Джейсон, ровесник Луи, показывал Кембриджам своих игрушек Человека-паука и Халка, Кейт мило ответила: "Луи, наш маленький мальчик, тоже любит Человека-паука".

Кроме школы герцоги посетили Университет Глазго, где сейчас период экзаменов. Их радостно приветствовали студены и преподаватели.

Ранее мы писали о том, что в последнее время Кэтрин все больше отдает предпочтение синему цвету и всем его оттенкам, демонстрируя свою возрастающую роль в королевской семье. Она часто выбирает синие костюмы, пальто, платья, а также наряды, в которых синий цвет является дополнительным, как это было с ее платьем для весны 2022.