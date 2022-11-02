Кейт Міддлтон вагітна вчетверте, — ЗМІ

Ні принцеса Кетрін, ні принц Вільям поки ніяк не прокоментували чутки про вагітність.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін, яка раніше не раз говорила про своє бажання ще раз стати матір'ю, схоже, вагітна вчетверте. Про це повідомляють видання Stars та The International Business Times з посиланням на свої джерела.

За словами інсайдера, однією з тих, кому пара розповіла про вагітність, була покійна королева Єлизавета ІІ. Вони нібито повідомили їй новину про прийдешнє поповнення незадовго до того, як вона померла 8 вересня у замку Балморал.

"Ходять чутки, що Вільям сказав королеві незадовго до її смерті, що робить це ще більшим благословенням. Вони буквально тільки дізналися про це. Вона була така рада за них. Вони знали, як сильно королева любила своїх онуків і правнуків. Вона душі не чула в них, особливо у найменших", — цитує Stars свого інформатора.

Так тривала відсутність Кейт Міддлтон на публіці може бути обумовлена гострим гіперемезісом вагітних (надзвичайно тяжка нудота та рвота під час вагітності), які мучили всі три попередні рази. Особливо це виявилося, коли Кетрін була вагітна принцом Луї. Вона відчувала себе настільки погано, що навіть не змогла відвести принцесу Шарлотту в перший клас і пропустила багато важливих заходів. Саме такий важкий перебіг вагітності довгий час був причиною того, що принц Вільям не наважувався на четверту дитину. Однак майбутня королева, напевно, зуміла переконати свого чоловіка і запевнити його, що все буде гаразд.

[ + – ] Обкладинка листопадового номера журналу Stars Фото: Скриншот

Щобільше, принцеса Уельська, як повідомляється, натякала, що вагітна. Раніше вона була "задумливою", коли знаходилася в компанії однорічних дітей. Її також нещодавно сфотографували, коли вона "торкалася живота", хоча інсайдер не уточнив, коли це сталося.

За словами джерела, мати трьох дітей "сяє". Вони з чоловіком активно працювали над поповненням, тому новина про вагітність не стала для них та близьких до родини людей несподіванкою.

Зі свого боку принц і принцеса Уельські поки що ніяк не коментують чутки. Офіційне повідомлення про вагітність Кейт зазвичай робить палац Кенсінгтона. Однак саме Stars свого часу став першим виданням, яке повідомило, що герцогиня Кембриджська вагітна третьою дитиною.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон не раз натякала, що хоче ще одну дитину, і заяву про поповнення в сім'ї пара може зробити вже на початку наступного року.