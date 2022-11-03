Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ після чуток про вагітність

Для виходу у світ принцеса Уельська обрала приголомшливий бежево-карамельний total-look

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Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ після чуток про її четверту вагітність. Поки принцеса Уельська та принц Вільям не підтвердили цю інформацію, але й не спростували її. Кейт виглядала приголомшливо в новому пальті з верблюжої вовни і вбрання в тон. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали молодіжні організації у Скарборо. І принцеса Уельська продемонструвала справжній осінній шик, вибравши для виходу сукню кольору верблюжої вовни і пальто від Max&Co за 460 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила туфлями в тон від Ralph Lauren, бежевою сумочкою DeMellier London за 295 фунтів, поясом від Boden за 60 фунтів і простими сережками від популярного британського демократичного бренду від Accessorize.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше вийшли у світ після чуток про вагітність Кейт Фото: Getty Images

Наразі королівська родина Великобританії переживає непрості часи. Виявилося, що у новому сезоні серіалу "Корона" буде показано скандальне інтерв'ю принцеси Діани з Мартіном Баширом. І реакція на нього принца Чарльза та його дітей.

Принц Вільям не коментує скандальний серіал і не зізнається, які у нього емоції викликають показані в ньому події, особливо ті, які безпосередньо зачіпають його самого та його матір.

Він лише обмовився, що інтерв'ю ВПС, яке дала принцеса Діана, було "неетичним" і спровокувало події, в результаті яких через два роки його мати загинула.

Тепер його сім'я знову опинилася в центрі уваги, коли таблоїди написали про те, що Кейт Міддлтон нібито чекає на четверту дитину. Вони посилаються на якесь неназване джерело, але Кейт та Вільям ніяк не коментують ці новини.

На сьогоднішній спосіб принцеси Уельської не можна було визначити — чи вагітна вона. І наскільки правдивою є ЗМІ, що розповсюджується.