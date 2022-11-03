Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после слухов о беременности

Для выхода в свет принцесса Уэльская выбрала потрясающий бежево-карамельный total-look

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Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после слухов о ее четвертой беременности. Пока принцесса Уэльская и принц Уильям не подтвердили эту информацию, но и не опровергли ее. Кейт выглядела потрясающе в новом пальто из верблюжьей шерсти и наряде в тон. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили молодежные организации в Скарборо. И принцесса Уэльская продемонстрировала настоящий осенний шик, выбрав для выхода платье цвета верблюжьей шерсти и подходящем пальто от Max&Co за 460 фунтов стерлингов. Образ она дополнила туфлями в тон от Ralph Lauren, бежевой сумочкой от DeMellier London за 295 фунтов, поясом от Boden за 60 фунтов и простыми сережками от популярного британского демократичного бренда от Accessorize.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли в свет после слухов о беременности Кейт Фото: Getty Images

Сейчас королевская семья Великобритании переживает непростые времена. Оказалось, что в новом сезоне сериала "Корона" будет показано скандальное интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом. И реакция на него принца Чарльза и его детей.

Принц Уильям не комментирует скандальный сериал и не признается, какие у него эмоции вызывают показанные в нем события, особенно те, которые напрямую затрагивают его самого и его мать.

Он только обмолвился, что интервью ВВС, которое дала принцесса Диана, было "неэтичным" и спровоцировало события, в результате которых два года спустя его мать погибла.

Теперь его семья снова оказалась в центре внимания, когда таблоиды написали о том, что Кейт Миддлтон якобы ждет четвертого ребенка. Они ссылаются на некий неназванный источник, но Кейт и Уильям никак не комментируют эти новости.

По сегодняшнему образу принцессы Уэльской нельзя было определить – беременна ли она. И насколько правдива распространяемая СМИ информация.