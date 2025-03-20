С желто-синим браслетом: принц Уильям встретился с украинскими детьми (фото)

Будущий король Великобритании находится с официальным визитом в столице Эстонии. В первый же день он отправился в гости к украинцам.

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Принц Уэльский Уильям посетил в Таллинне Школу Свободы, которая обучает украинских детей. Кадрами делится пресс-служба будущего короля в Instagram 20 марта.

"Яркий визит в Таллиннскую школу Свободы, где каждый день воспитывают стойкость и надежду. Школа, основанная для поддержки украинских детей и молодежи, пострадавших от войны, предлагает им приветливую и безопасную среду для обучения. Слышать истории как от учителей, так и от учеников — это мощное напоминание не только о человеческом влиянии конфликта, но и о мужестве и силе, которые проявляют те, на кого это повлияло", — отметил муж Кейт Миддлтон.

В частности, принц Уильям пообщался с юными украинцами и даже сыграл с ними в баскетбол. А в один момент будущему британскому королю нацепили на руку сине-желтый браслет.

Принц Уильям встретился с украинцами в Эстонии

Школа Свободы создана в сентябре 2022-го в столице Эстонии специально для детей украинских беженцев. Одна из главных целей школы — поддержать интеграцию украинской молодежи в эстонское общество, давая при этом возможность сохранять и развивать родной язык и культуру. Школа Свободы — это первая официальная украинская школа, которая была открыта за рубежом специально для детей временно перемещенных лиц из Украины, писала пресс-служба посольства Украины в Эстонии.

Принц Уильям встретился с украинцами в Эстонии Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, Кейт Миддлтон встретилась с украинскими беженцами в 2022 году.

Также Фокус писал о встрече Кейт Миддлтон с украинской девочкой.