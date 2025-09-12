Принц Гаррі вперше приїхав до Києва: що він тут робитиме (фото)

Принц Гаррі вперше приїхав до Києва на запрошення українського уряду. Член королівської родини Великої Британії хоче допомогти тисячам військовослужбовців, які отримали важкі поранення у війні.

Під час подорожі до столиці України герцог Сассекський розповів, що союзники не можуть зупинити війну, але можуть зробити усе можливе для прискорення відновлення постраждалих бійців. Про це пише Guardian.

Принц Гаррі в Києві

Принц та команда з його фонду "Ігри нескорених" планують розповісти про нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, також метою є надання допомоги всім регіонам країни.

У розмові з виданням під час нічної поїздки поїздом до Києва син британського короля наголосив: "Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, та те, через що вони проходять. Ми маємо тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, тому що легко стати байдужим до того, що відбувається".

Принц Гаррі по дорозі до Києва Фото: The Guardian

Це вже не перша поїздка принца Гаррі до України. Навесні 2025 року він відвідав поранених військових у Львові, проте про його візит стало відомо вже після відʼїзду.

"У Львові ви не бачите багато з війни. Це так далеко на заході. Це вперше, коли ми побачимо справжні руйнування війни", — сказав Гаррі.

Під час поїздки принц також відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час з 200 ветеранами і зустрінеться з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

