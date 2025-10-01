День защитников в Украине: Зеленский подписал указ о городах-героях в 7 областях (видео)

1 октября в Украине отмечают День защитников — это праздник каждого, кто присоединился к обороне. Президент Владимир Зеленский заявил, что в этот день правильно отметить и "города героев", поэтому он подписал указ о 16 таких населенных пунктах в разных регионах страны.

"Сегодня, в День защитников, на Покров, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, в устойчивости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев", — отметил украинский лидер в соцсетях.

Президент сообщил, что подписал указ. Он касается городов, благодаря которым были спасены "тысячи жизней" украинцев. Зеленский подчеркнул, что эти города стоят на защите всего государства.

Статус городов-героев получили:

в Днепровской области — Павлоград, Никополь, Марганец;

в Донецкой области — Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск;

в Запорожской области — Гуляйполе, Орехов;

в Николаевской области — Вознесенск, Баштанка;

в Сумской области — Сумы, Тростянец;

в Харьковской области — Купянск;

в Хмельницкой области — Староконстантинов.

"Я горжусь вами! Честь — представлять такой народ, такие города, общины, таких храбрых людей", — добавил лидер.

