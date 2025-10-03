"Плохие предчувствия насчет Купянска": какие признаки говорят о возможном отходе ВСУ, — эксперт

Вооруженные силы Российской Федерации ведут бои на улицах Купянска и это показывает ухудшение на данном отрезке фронта, пояснил военный эксперт Алексей Гетьман. Ситуация имеет определенное отличие от событий под Покровском и Константиновкой, и поэтому возможно, Вооруженным силам Украины придется выйти из города.

Линия фронта на востоке Украины в последнее время почти не менялась и ВС РФ "нигде быстро не двигаются", сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телеканала "Киев 24". Эксперт пояснил, что видит определенные признаки, которые говорят об угрозе потери города. Среди прочего, он также остановился на особенностях современной войны и на том, что мотоциклы могут заменить танки на поле боя.

Гетьман обратил внимание на бои вокруг Покровска и Константиновки, а также на Доброполье, где фиксируются успехи ВСУ. По его мнению, именно в Купянске сложилась наиболее угрожающая ситуация. Основной признак угрозы — россияне ведут бои прямо в городе.

"Есть плохие предчувствия относительно Купянска, потому что там, мне кажется, нам трудно будет. Уже идут боевые действия в городе непосредственно. Мне кажется, что нас ожидает определенная опасность и, возможно, даже придется выйти из этого города", — сказал он.

При этом Гетьман отметил, что даже в случае отступления ВСУ из Купянска, речь не идет о том, что "откроются ворота" в другие регионы и начнут теряться другие города. Далее за населенным пунктом есть войска, есть линия обороны — украинские подразделения отойдут и будут держать новые позиции.

"К западу от Купянска тоже есть войска, есть позиции, которые мы должны были занимать, там уже построены фортификации. Лучше держать оборону, конечно, в городе. Это уже есть фортификация. Но если город разрушен, то [какие] позиции обороны в полностью разрушенном городе", — прозвучало в эфире.

Гетьман также сказал несколько слов о прорыве россиян под Добропольем. По его словам, речь шла о тестировании использования мотоциклов на поле боя. Россияне прорвались на глубину 7-8 км, ширина фронта была 1 км, и при этом они знали, что не будет возможности доставить боекомплект, и окружение — это "вопрос времени". Это означает, что на поле боя будет больше использоваться именно легкая и быстрая техника, а не танки: такие наработки уже вводят и в ВСУ.

"Я уверен, что пять мотоциклов смогут сделать больше смысла, чем один или два танка. Потому что 80% танков, тяжелой техники сразу поражаются дронами и другими средствами. Я уверен, что эпоха тяжелой техники отходит", — сказал Гетьман.

Наступление РФ — что происходит в Купянске

На карте аналитиков DeepState видим полосу оккупации в северных районах Купянска. Последние смещения линии боев состоялись, ориентировочно, 16 сентября, свидетельствуют данные проекта. Площадь, которую контролируют подразделения ВС РФ, — около 2,69 кв. км (общая площадь Купянска — 33,3 кв. км, то есть оккупировано 8%). При этом в сети можно отыскать выступление Гетьмана в эфире "Громадського радіо". По его словам, Кремль планировал оккупировать город до марта 2024 года, по случаю "выборов" Путина. Через полтора года, в октябре 2025 года россияне не контролируют город и на 10%.

Наступление РФ — линия фронта в Купянске 3 октября Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 октября указано, что на Купянском направлении ВС РФ провели три штурма, тогда как на других, восточнее, на порядок больше — под Покровском 48 атак, под Новопавловкой 28. В то же время днем в Telegram-канале 14 бригады ВСУ опубликовали кадры ночной отработки под Купянском. Выяснилось, что россияне пытались спрятаться в лесу танк Т-62, средство РЭБ и БпЛА-"ждуны": все цели выследили и взорвали FPV-дронами.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Купянском направлении. Например, 18 сентября бойцы ВСУ рассказали об ударах КАБов и артиллерии, которыми россиянами бьют по северным окраинам. Тогда же стало известно о попытке прорваться по трубам и о том, как врага остановили под землей.

Напоминаем, утром 3 октября аналитики DeepState сообщили, на каких двух направлениях на востоке есть продвижение ВС РФ.