ВС РФ продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях, — DeepState (карта)

Оккупанты по состоянию на 3 октября за предыдущие сутки имели продвижение на двух направлениях в Донецкой, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

О наступлении РФ в трех областях Украины сообщают 3 октября аналитики проекта DeepState. По их данным, оккупанты продвинулись возле села Новоивановка Запорожской области, села Вербово Днепропетровской области и возле сел Белая Гора и Шандриголово Донецкой области.

В частности ВС РФ имели продвижение южнее Новоивановки в Запорожской области.

Село Новоивановка в Запорожской области 2 октября Фото: скриншот Наступление РФ возле Новоивановки в Запорожской области 3 октября Фото: скриншот

К северу от Новоивановки расположено село Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области — согласно картам DeepState, оккупанты также продвинулись возле него.

Село Вербово Днепропетровской области 2 октября по данным DeepState Фото: скриншот Наступление РФ возле села Вербово Днепропетровской области 3 октября Фото: скриншот

В Донецкой области россияне, по данным аналитиков, имели продвижение восточнее села Белая Гора между Часовым Яром и Торецком.

Село Белая Гора Донецкой области 2 октября по данным DeepState Фото: скриншот ВС РФ по состоянию на 3 октября продвинулись возле села Белая Гора Донецкой области Фото: скриншот

Кроме того, в Донецкой области аналитики зафиксировали продвижение ВС РФ на запад возле села Шандриголовое Лиманской городской территориальной громады.

Село Шандриголовое на карте DeepState 2 октября Фото: скриншот Продвижение ВС РФ возле села Шандриголовое по состоянию на 3 октября Фото: скриншот

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 3 октября сообщали, что враг на Лиманском направлении атаковал 13 раз и пытался вклиниться в оборону украинских бойцов возле села Шандриголовое, возле Карповки, Колодязов, Торского, Грековки, а также в сторону Дробышево.

Относительно Краматорского направления, где расположено в частности село Белая Гора, Генштаб сообщал о попытках россиян продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

Напомним, 1 октября аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ расползаются на Днепропетровщине. В частности россияне прорвались на расстояние около 1 км в трех точках на западном фланге Новопавловского направления.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 2 октября посоветовал жителям Запорожья временно покинуть город осенью, пока продолжается усиление российского наступления.