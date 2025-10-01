ВС РФ расползаются на Днепропетровщине: прошли по 1 км в трех точках (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации имеют продвижение на одном отрезке тысячекилометрового фронта — в Днепропетровской области. Враги прорвались на 1 км и выровняли линию боев на нескольких отрезках.

Подразделения ВС РФ прорвались в трех точках на западном фланге Новопавловского направления, показывают данные аналитиков проекта DeepState. Речь идет о движении противника в Днепропетровской области, а также в Запорожской, недалеко от административной границы.

На Новопавловском направлении аналитики назвали три населенных пункта, рядом с которыми зафиксировали смещение линия фронта.

Новоивановка (Запорожская область) — по состоянию на 1 октября карта DeepState показывает продвижение ВС РФ на расстояние около 1 км. Россияне выровняли углубление и полями приблизились к Новогригорьевке. Терновое — продвижение на 1,2 км, а на карте — расширение и удлинение красной полосы возле населенного пункта. Степное — расширение плацдарма на 1,5 км, показали аналитики.

Если отыскать указанные точки наступления РФ на карте, то видим, что они расположены в зоне продвижения россиян в сторону села Вербового, на окраины которого враг зашел 24-25 сентября. Вербовое — в 10-14 км от прорыва Запорожское-Новогеоргиевка Днепропетровской области, которое произошло 24-25 августа.

Наступление РФ — ситуация возле Вербового 1 октября Фото: DeepState

Данные аналитиков Deepstate показывают, что неделю назад, 24 сентября, россияне были в 6 км от Вербового. Изменения на карте демонстрируют, как расползается плацдарм ВС РФ в Днепропетровской области: 24 августа — Запорожское на админгранице, 24 сентября — "плюс" 5 км на запад в сторону Калиновского, 1 октября — еще "плюс" 5-6 км до Вербового.

Наступление РФ — ситуация возле Вербового 24 сентября Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит в Днепропетровской области

Генштаб ВСУ в утреннем отчете 1 октября сообщил, что на Новопавловском направлении, к которому относятся бои в Днепропетровской области, насчитали 24 штурма ВС РФ. Россияне атаковали рядом с девятью населенными пунктами: среди них — названные DeepState Терновка, а также Новогригорьевка (возле Новоивановки). Тем временем боец ВСУ с позывным "Мучной" написал в Telegram-канале, что враг действительно закрепился на окраине Вербового. Военный пояснил, что для удержания ситуации нужны "огневые заграждения, мобильная разведка, усиление ключевых участков и план на случай фланговых обходов".

