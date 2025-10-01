ЗС РФ розповзаються на Дніпропетровщині: пройшли по 1 км у трьох точках (карти)

Збройні сили Російської Федерації мають просування на одному відтинку тисячокілометрового фронту — у Дніпропетровській області. Вороги прорвались на 1 км та вирівняли лінію боїв на кількох відтинках.

Підрозділи ЗС РФ прорвались у трьох точках на західному фланзі Новопавлівського напрямку, показують дані аналітиків проєкту DeepState. Ідеться про рух противника у Дніпропетровській області, а також у Запорізькій, неподалік від адміністративної межі.

На Новопавлівському напрямку аналітики назвали три населених пункти, поруч з якими зафіксували зміщення лінія фронту.

Новоіванівка (Запорізька область) — станом на 1 жовтня карта DeepState показує просування ЗС РФ на відстань близько 1 км. Росіяни вирівняли заглибину та полями наблизились до Новогригорівки. Тернове — просування на 1,2 км, а на карті — розширення та видовження червоної смуги біля населеного пункту. Степове — розширення плацдарму на 1,5 км, показали аналітики.

Якщо відшукати вказані точки наступу РФ на карті, то бачимо, що вони розташовані у зоні просування росіян у бік села Вербового, на околиці якого ворог зайшов 24-25 вересня. Вербове — за 10-14 км від прориву Запорізьке-Новогеоргіївка Дніпропетровської області, яке сталось 24-25 серпня.

Наступ РФ - ситуація біля Вербового 1 жовтня Фото: DeepState

Дані аналітиків Deepstate показують, що тиждень тому, 24 вересня, росіяни були за 6 км від Вербового. Зміни на карті демонструють, як розповзається плацдарм ЗС РФ у Дніпропетровській області: 24 серпня — Запорізьке на адмінмежі, 24 вересня — "плюс" 5 км на захід у бік Калинівського, 1 жовтня — ще "плюс" 5-6 км до Вербового.

Наступ РФ - ситуація біля Вербового 24 вересня Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається у Дніпропетровській області

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 1 жовтня повідомив, що на Новопавлівському напрямку, до якого відносять бої у Дніпропетровській області, нарахували 24 штурми ЗС РФ. Росіяни атакували поруч з дев'ятьма населеними пунктами: серед них — названі DeepState Тернівка, а також Новогригорівка (біля Новоіванівки). Тим часом боєць ЗСУ з позивним "Мучной" написав у Telegram-каналі, що ворог дійсно закріпився на околиці Вербового. Військовий пояснив, що для втримання ситуації потрібні "вогневі загородження, мобільна розвідка, підсилення ключових ділянок і план на випадок флангових обходів".

Зазначимо, Фокус розповідав про наступ РФ та про просування росіян у Дніпропетровській області. Наприклад, 24 вересня аналітики DeepState показали чергові зміни на карті, і з'ясувалось, що росіяни у певних точках посунули лінію фронту на 2 км.

Нагадуємо, 30 вересня на порталі "Тексти" з'явилась інфографіка, яка показує умови "кілзони", яка утворилась на фронті через засилля дронів різних типів.